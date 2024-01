Menczer Tamás nyilatkozott a nagykovácsi keresztállításról

– Nagy a zaj a nagykovácsi kereszttel kapcsolatban. A férfit, aki most keresztet állított, nem ismerem, az akciójáról nem tudtam, mert engem nem értesített, de ha jól láttam, az RTL-t igen – fogalmazott Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára jelezte: a jó szándékában nem kételkedik, de neki más az elképzelése.

– Ha egy üggyel elkezdek foglalkozni, átgondolom, hogy mit mikor és miért teszek. Most is így történt. Ebben az ügyben is vannak folyamatok, és amikor minden folyamat a megfelelő szakaszba jut, akkor kell a keresztet visszaállítani méltó, megfelelő körülmények között, nem az éj leple alatt – húzta alá az államtitkár.

A történtek tehát engem az eredeti célommal kapcsolatban egyáltalán nem befolyásolnak. Én képviselőként egy közösségért felelek, így mindig azt az utat járom, amely – meggyőződésem szerint – a közösség nagyobb részének elfogadható, támogatható. Ehhez olykor idő kell. De aki tud türelemmel várni, az nagyon tud örülni a sikernek

– rögzítette Menczer Tamás.

Mint jelezte, elfogadhatatlan, hogy Magyarországon bárki, bárhol keresztet égessen. – A kereszt semmilyen káros hatással nincs a természetre, eddig sem volt, a jövőben sem lesz. A kereszt tehát jogszerűen és méltó módon visszaállítható. Ezért dolgozom – szögezte le a politikus.

Ahogy arról lapunk beszámolt, Nagykovácsi közvetlen környékének egyik legmagasabb pontján évekkel ezelőtt ismeretlenek felállítottak egy fakeresztet. A kereszt több mint tíz évig senkit nem zavart, vagy ha igen, az nem jutott az itt lakók, arra túrázók tudomására. Tavaly augusztus 19-én ismeretlen tettesek ledöntötték a fakeresztet, majd elégették, másnapra egy maroknyi hamu maradt belőle.