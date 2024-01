Mindannyiunk gyerekkori álma, de jó lehet a házi feladat nélküli oktatás?

Ez is kétoldalú dolog, hiszen remek, amikor a szülőnek és a gyereknek is több idejük lesz magukra, illetve ezzel vélhetően nő a szülők és gyermekeik együtt töltött ideje is. Több közös programra jut idő, ami boldogabb, kiegyensúlyozottabb családokat eredményez. Azonban számos gyermeknek nem elég az iskolai oktatás egy-egy tananyag, témakör megértéséhez, elsajátításához, és valljuk be nagyon kevés olyan srác van, aki magától leül tanulni, gyakorolni ilyenkor