Továbbra is következmények nélkül vehetők igénybe országszerte a krízisinkubátorok

Évente 4-5 gyermeket találnak Magyarországon az anyának névtelenséget, de a babának biztonságot nyújtó berendezésben, az erre a célra kihelyezett krízisinkubátorokban. Miközben biztonságos kórházi szülést követően is, jogi következmények nélkül bárki lemondhat szülői jogairól, gyermekéről. Általában a mellék-bejáratok mellé rakták az inkubátorokat, biztosítva a diszkréciót az „örökbe adónak”.

Dunaújvárosban, a kórház mellett, a rendelőintézet főbejárata mellett, több mint tíz éve, egy könnyen megközelíthető, diszkrét helyen került elhelyezésre az életmentő berendezés.

A Dunaújvárosi vármegyei lap szerint inkubátor folyamatosan üzemel, rendszeresen takarítják és ellenőrzik működését, amelybe egy kívülről elhúzható ablakon keresztül lehet behelyezni az újszülöttet. Az ablak egy nyitásérzékelő csengővel van ellátva, ami a huszonnégy órás szolgálatot teljesítő portaszolgálatnál jelez. A portaszolgálat dolgozói minden jelzést ellenőriznek, amikor újszülöttet találnak az inkubátorban azonnal értesítik a gyermekosztály dolgozóit.

Fotó: DUOL/Szabóné Zsedrovits Enikő

A kormányhivatal hivatalos tájékoztatója szerint, ha egy nő úgy dönt, hogy a gyermekét krízisinkubátorra bízza, nem követ el bűncselekményt. Ebben az esetben a hatóságok egyáltalán nem tesznek lépéseket, hogy a baba szülőanyját vagy más hozzátartozóit felkutassák. Fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy ha egy nő ilyen (válság) helyzetbe kerül, a gyermek szempontjából az egyik legjobb döntés, ha igénybe veszi a kültéri inkubátort. Jogi szempontból ezután még hat hétig lehetősége van, hogy meggondolja magát, és jelentkezzen a gyermekéért. Azután a hatóságok automatikusan engedélyt adnak a baba örökbeadására.

Adorjánné Bozsódi Irén szociális és családvédelmi szakember szerint

Minden gyermek megérdemli az esélyt az életre. Az ilyen jellegű történetek hátterében nagy valószínűséggel titkolt terhesség, egy-egy súlyos krízis helyzet áll. Az esetek többségében kiváltó okként mélyszegénység, az anya fiatal kora, rendezetlen családi állapot, nem funkcionáló hozzátartói viszonyok szerepelnek.

A szakértő ugyanakkor kiemelte, az anyák döntésében közre játszhat a fogamzásgátlással kapcsolatos ismeretek hiánya, a szülés utáni depresszió is. A szakértői tanulmányok arról is beszámolnak, hogy a csecsemőgyilkosságok terén óriási a látencia. Ezért is rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy az életet követelő cselekményekhez képest inkubátorba helyezni egy babát a lehető legjobb megoldás.

Krízishelyzetbe kerülő várandós kismamák probléma esetén forduljanak bizalommal a családsegítő szolgálatokhoz, a családsegítő kollégák tudnak segítséget nyújtani, tanácsot adni. Adjanak esélyt a megszületett gyermekeknek az élethez.

– zárta mondandóját a családvédelmi szakember.