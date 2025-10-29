Szijjártó Péter részleteket közölt a kenyai tragédiáról

Kiemelte: Nyilvánvalóan ez a választás egyik legfőbb tétje, mert hogyha az Európai Néppártba tartozó Tisza Párt kerülhetne hivatalba, kormányra itt Magyarországon, akkor nekik nem lenne választásuk, hiszen egy fogott ember a vezetőjük, és nyilvánvalóan kikényszerítenék Brüsszelből azt, hogy a magyar katonákat, a magyar fegyvereket és a magyar emberek pénzét rendelkezésre kellene bocsátani az európai háborús tervek végrehajtása érdekében. Zelenszkij eközben úgy fogalmazott, hogy két-három évig elvárja Európától, hogy támogassa akár a harcokat, akár az ország működtetését.

Minden hónapban élőben meghallgathatom, hogy az ukrán külügyminiszter követelőzik. Tehát nem kér, hanem gyakorlatilag úgy tünteti fel ezeket a követeléseket, minthogy azt Európa, az Európai Uniót tekintse megtiszteltetésnek, hogy odaadhatja. És tekintsünk az ukránok nagylelkűségének, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezeket mi odaadjuk. De ez egészen elképesztő. Tehát ott gyakorlatilag az ukránok úgy gondolkodnak, hogy Európa biztonságáról ma az ukránok gondoskodnak.

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Közölte: az ukránok nem az európai biztonságot, hanem az Európára leselkedő veszélyt jelentik azzal, hogy ott háború zajlik.

Mikor lesz a budapesti békecsúcs?

A miniszter szerint az elmúlt időszak azt bizonyította, hogy az amerikai-orosz megállapodás az alapfeltétele annak, hogy béke legyen Ukrajnában. Ahhoz, hogy legyen amerikai-orosz megállapodás, ahhoz felső szintű párbeszédre van szükség a kettejük között. Mert ha az elnökök nem beszélnek egymással, akkor egészen biztosan nem lesz megállapodás.

Ezért mi üdvözöltük, örömmel vettük tudomásul, hogy az orosz és az amerikai elnök tárgyaltak egymással. Ez az első pont. A második, örömmel vettük tudomásul, hogy készen állnak egy személyes csúcstalálkozó lebonyolítására. És harmadik örültünk annak, hogy mindennek helyszínéül Budapestben állapodtak meg. Így néz ki a sorrendiség. Mi világossá tettük mindenki számára, hogy Magyarország természetesen örömmel biztosít minden szükséges feltételt ahhoz, hogy az Egyesült Államok és Oroszország elnöke találkozzon és megállapodást kössön, amelynek eredménye egy béke lehet Ukrajnában, amelynek eredménye a béke visszatérése lehet Közép-Európába. Mi erre készen állunk.

– mondta Szijjártó Péter.

A tárcavezető szerint jó hír, hogy az amerikai külügyminiszterrel és az orosz külügyminiszterrel folytatott elmúlt napokbeli találkozóimon is mindketten azt mondták, hogy továbbra is napirenden tartják a békecsúcs megrendezését, továbbra is zajlik az előkészítés. A kérdés az, hogy milyen időzítéssel érdemes ezt a békecsúcsot megrendezni, mert mindkét félnek egyértelmű a szándéka arra nézést, hogy ez ne egy protokollesemény legyen. Mind az amerikaiak, mind az oroszok azon gondolkoznak, olyan terveket dolgoznak ki, hogy azoknak az eredménye egy békemegállapodás lehessen, vagy legalábbis a béke visszatérése lehessen Közép-Európába a következménye mindannak, amit tesznek, amin gondolkoznak, amint terveznek.

Nyilvánvalóan az európai háborúpárti stratégiába nem fér bele egy béke-csúcstalálkozó. És nem elsősorban azért nem fér bele egy béke-csúcstalálkozó, mert az Budapesten lenne, hanem nem az egy plusz, hanem azért nem fér bele az európai háborúpárti stratégiába béke-csúcstalálkozó, mert annak következménye béke lehet, és jól láthatóan ezt nem akarják

– hangoztatta a miniszter.

Orbán Viktor volt a XIV. Leó pápánál. Eközben az olasz baloldali lapok elkezdtek terjeszteni egy álhírt, hogy éket verjenek Trump és Orbán Viktor közé.

Először is az európai mainstreamnek van egy ilyen világos célja, vágya, vágyálma, terve, hogy Donald Trumpot és Orbán Viktort összeugrassza

– mondta a tárcavezető. Hangsúlyozta:

Az sem fér bele az európai liberális mainstreamnek, hogy az hogy lehet, hogyha Donald Trump valakivel beszélni akar Európában, akkor ott az első számú megoldás neki mindig Orbán Viktor. Ezt nem tudják feldolgozni, és jól láthatóan ezt próbálják keveréssel, kavarással kicsit felkavarni. De ez nem megy nekik jól láthatóan, tehát itt is próbáltak mindenfajta fake news-t előállítani.

Az amerikai szankciókról szólva a miniszter elmondta: A helyzet az, hogy valóban az Egyesült Államok kormányában született egy döntés szankciós intézkedésről, november vége fele lenne ennek az életbe lépése. Ezek az orosz olajvállalatokat érintenének, és ez nyilvánvalóan hatással lenne Közép-európa, Magyarország energiaellátására is. Természetes, hogy egy ilyen kérdést két ország vezetője megbeszél – húzta alá. H

A jövő hét második felében találkoznak. Nyilvánvalóan az energiaellátás kérdése az egy fontos pontja lesz a tárgyalásoknak, hiszen az a nagy gazdasági megállapodási csomag, amely áll össze, az nagyrészt támaszkodik egy energiaellátási vagy energetikai együttműködésre, amelynek van egy nagyon erős nukleáris lába egyébként. Nyilvánvalóan azonban a fosszilis energiahordozókra vonatkozó szabályozásokat is meg fogják vitatni. Úgyhogy mondhatnám azt is, hogy nincs itt semmi különleges, nincs itt semmi látnivaló egyébként is. Donald Trump és Orbán Viktor rendszeresen beszélnek egymással, most majd személyesen fogják mindezt megtenni

– tette hozzá. Kiemelte: az előkészítés már javában zajlik.

Nyilván az én találkozóm Marco Rubióval is már erről szólt nagyrészt, nyilván a békecsúcs lehetősége mellett, hogy hogyan fog kinézni a találkozójuk. Én két napot voltam Washingtonban, több olyan tárgyalást is folytattam, amelyek arról szóltak, hogy annak a nagy gazdasági együttműködési csomagnak, ami ott létre fog jönni, azoknak mik lesznek az elemei – mondta.

Hangsúlyozta: A magyar-amerikai gazdasági együttműködés egyértelműen felívelőben van, a magyar-amerikai energetikai együttműködés is felívelőben van, tehát egy ilyen nagy gazdasági, energetikai együttműködési csomag lesz az egyik legfontosabb eredménye majd reményeim szerint ennek a találkozónak.

Hogy jut el az orosz energia Nyugatra?

Olyan képmutatás zajlik Nyugat-Európában az orosz energiahordozók kapcsán, hogy a fal adja a másikat. Gyakorlatilag az orosz kőolajexport mennyisége nem nagyon változott az elmúlt időszakban, csak az iránya. Pontosabban az útvonala – fűzte hozzá Szijjártó Péter.

Az útvonal változott, tehát gyakorlatilag az orosz energiahordozók egy jelentős része ma kerülőúton, az eddigieknél drágábban jut ide Európába. És a nyugat-európaiak szégyentelenül hazudnak, mert egyrészt azt mondják, hogy ők már megszabadultak az orosz energiahordozóktól, a valóság az az, hogy harmadik országokon keresztül töménytelen mennyiségben importálnak orosz kőolajat és földgázt is

– emlékeztetett.

A tavalyi esztendőben az Európába irányuló orosz cseppfolyósított földgázszállítások abszolút történelmi rekordot értek el. Tehát soha annyi orosz cseppfolyósított gáz nem érkezett Európába, mint tavaly. Németh Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy a szlovákiai, pozsonyi olajfinomító keres a horvátokon, ezen a Janaf nevezetű szállítócégen valami iszonyatos mennyiségű kőolajat, amit szerintük nem szállítottak le.

Semmi mást nem hallgatunk már a liberális médiából, és nem tudom, hogy azok az újságírók, akik folyamatosan amellett vannak, hogy Horvátországból vegyük már végre a kőolajat, azok vajon milyen érdekeltséggel rendelkeznek, de ez majd ha kell, esetleg érdemes kivesézni. Na mindegy, mert ha valaki nagyon látványosan áll egy gazdasági szereplő oldalára egy energiaellátás-biztonsági vitában, akkor annak lehet, hogy van más oka is

– szögezte le Szijjártó Péter.

Hangsúlyozta: a horvátok szerint a kőolajat, azért nem tudják felküldeni most nekünk, mert a Szerbiába vezető horvát vezetékszál kiürült, mert ott ugye életbe léptek a szankciók, és mivel ott kiürült, nincs úgynevezett dugó a vezetékben, tehát nincs egy bizonyos mennyiségű olaj, ami eldugítaná azt a vezetéket, ezért nem tudják felpumpálni Magyarország irányába a kőolajat, mondván, hogy hát az sajnos elmegy a másik irányba, mert ott nincs egy dugó, ezért most arra próbálnak rákényszeríteni minket, hogy vegyük meg azt az olajat is, amivel eldugítanánk a szervezeteket, hogy ők tudjanak nekünk küldeni.

Gondoljunk bele, amikor ilyen műszaki problémákat nem tudnak megoldani, mint 40 ezer tonna kőolaj felküldése egy dugó hiánya miatt, akkor erre a kőolajvezetékre akarjuk alapozni Magyarország ellátását kizárólag. Hát ez nevetséges

– magyarázta a tárcavezető.

Kiderültek a részleteket a Fradi szurkolóit szállító vonatról

Szijjártó Péter az üggyel kapcsolatban elmondta: A vonat megérkezett a magyar-osztrák határra, onnan tovább kellett volna haladnia Salzburg irányába, ott voltak az osztrák rendőrök, meg a magyar rendőrök, mert ha jól emlékszem 67 magyar rendőr volt jelen, akik részben kísérték a vonatot, részben ott voltak a határátkelőhelyen.

Először azt mondták az osztrák rendőrök, hogy ez a vonat csak akkor mehet tovább, hogyha a magyar rendőrök kísérik azt tovább, holott korábban volt egyeztetés, és az osztrák rendőrség azt mondta, hogy nem kell magyar rendőri kísérlet Ausztriában. Ott kitalálták, hogy magyar rendőri kíséret nélkül a vonat nem mehet tovább. Belügyminiszter úrral gyorsan egyeztettünk, elintéztünk mindent, ellátmány, engedélyek. Rendben van, fél óra után a magyar rendőrök minden létező engedéllyel feltétellel bírtak ahhoz, hogy akkor menjenek tovább a vonattal. Ekkor az osztrákok kitalálták, hogy nem, mindenkinek le kell szállni a vonatról, 500 valahány szurkolóról beszélünk, 8 kocsiból állt a vonat, mindenkinek le kell szállni a vonatról, és a magyar rendőröknek mindenkit egyesével újra át kell vizsgálni, és hogyha ez az újra egyesével történő átvizsgálás megtörténik, a vonat tovább mehet. Oké. Mindenki leszállt, mindenkit egyesével a magyar rendőrök átvizsgáltak, minden rendben elrendeződött, visszaszálltak a vonatra, visszaszállhattak a vonatra a szurkolók. Ekkor az osztrák rendőrök azt közölték, hogy várnak egy jóváhagyást az osztrák belügyminisztériumból, ugye ez volt az, amikor én folyamatosan vonalban voltam az osztrák külügyminiszterrel, hol telefonba, hol sms-ben, hogy segítsen, ne csinálják ezt

– mondta. Hozzátette: Egyszer csak az osztrák rendőrök és az osztrák vasutasok eltűntek a helyszínről. Az osztrák hivatalos álláspont, amit nekem a külügyminiszter asszony folyamatosan közvetített az az volt, hogy ehhez az osztrák kormánynak semmi köze, az osztrák belügyminisztériumnak semmi köze, ez az osztrák vasúttársaság autonóm döntése. Most ezek után még azt is intézni kellett, mivel a vonat már Ausztria területén volt, az osztrák vasutasok meg a rendőrök együtt leléptek, hogy azt a vonatot valahogy visszahúzzuk Magyarországra, hogy a szegény szurkolók legalább visszajussanak Budapestre, hogy meg tudják nézni a meccset.

Cikkünk frissül.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Shinheung SEC EU Kft. beruházásátadó ünnepségén Monoron 2025. október 17-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)