Szijjártó Péter részleteket közölt a kenyai tragédiáról

A Harcosok órája szerdai vendége Szijjártó Péter volt. A magyar külgazdasági és külügyminiszter beszélt a kenyai tragédia részleteiről. A Tisza párt terveivel kapcsolatban pedig kijelentette, hogy a nyugdíjasok szempontjából is egyértelmű, hogyha azt akarják, hogy ne vegyék el a nyugdíjukat, ne csökkentsék, ne adóztassák meg, ne tekintsenek rájuk tiszteletlen módon, akkor szavazzanak a Fideszre. Európa háborúra készül, de a miniszter szerint egy dologban biztosak lehetnek a magyar emberek. Mindaddig, amíg Magyarországon nemzeti kormány van, se a magyar katonák, se a magyar emberek pénze, se a magyar fegyverek nem fognak Ukrajnába menni.

2025. 10. 29. 7:27
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Shinheung SEC EU Kft. beruházásátadó ünnepségén Monoron 2025. október 17-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Szijjártó Péter Németh Balázs vendége a Harcosok órája legújabb adásában. A külgazdasági és külügyminiszter ezúttal is a Magyarország számára fontos külpolitikai témákról tett bejelentést a műsorban. Kiemelte, hogy Európa háborúra készül, s részleteket közölt a Trump-Orbán találkozóról is.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a minszki Eurázsiai biztonsági nemzetközi konferencia megnyitóján 2025. október 28-án (Fotó: MTI/KKM)
A műsort azzal kezdték, hogy tegnap 8 magyar állampolgár is meghalt a kenyai légikatasztrófában. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

Sajnos ez a szomorú része a külügyi munkának, amikor külföldön bajba kerülő vagy életüket vesztő magyar állampolgárok vannak. Itt gyakorlatilag egy olyan társaságról van szó, ami két családból állt és egy velük utazó személyből, tehát nyolc magyar állampolgár. Sajnos köztük két kiskorú. Ők Kenyán belül utaztak egy helyi utazási iroda, helyi utazásszervező cég által szerződtetett légitársasággal a tengerpart és egy másik turisztikai desztináció között, és ott érte a baleset ezt a repülőgépet. Nem sokkal egyébként a repülőtérről való felszállás után. Tegnap kaptuk az értesítést a Kenyai Közlekedési Minisztériumból, majd a Külügyminisztériumból. És már akkor világos volt, hogy túlélői nincsenek ennek a tragédiának. Megkaptuk az útlevél másolatokat, ami alapján pedig a kiértesítése megtörtént itthon a hozzátartozóknak.

A mi feladatunk az, hogy a holttestek azonosításában részt vegyünk, utána a holttestek hazaszállítását megszervezzük az itthoni hozzátartozók kérésének megfelelően, hogyha valaki szeretne kiutazni a helyszínre, azt megszervezzük, egyelőre ilyen igény nem jelentkezett – mondta a tárcavezető. 

Ilyenkor fontos, hogy személyesen legyünk jelen, mert mindenfajta ügyintézésben a helyi hatóságokkal való kapcsolattartás során a személyes jelenlét az nyilván sokkal hatékonyabb működést tesz lehetővé, mint az ország fővárosából telefonon vagy e-mailen vagy nem tudom milyen digitális megoldással akarnánk közbejárni. Úgyhogy ott van a helyszínen a konzulunk, a hozzátartozókkal való kapcsolattartás az rendszeres, vagy hát folyamatos, de ilyenkor ezeknek a szomorú kötelezettségeknek kell eleget tenni

 – tette hozzá.

A Tisza csökkentené a nyugdíjakat

A Tisza Párt a nyugdíjakat csökkentené, megadóztatná, nem tartja igazságosnak a 13. havi nyugdíjat, pláne nem tartja igazságosnak a 14. havi nyugdíjnak a lehetőségét. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a nyugdíjasok rendkívül rosszul járnának egy esetleges Tisza-párti kormánnyal – hangzott el a műsorban. 

Ugye a nyugdíjasok azok, akik a hátukon vitték ezt az országot az elmúlt időszakban, hiszen ők dolgoztak sokat, aztán ahogy idősödtek, váltak nyugdíjasokká, és az ő múltbeli teljesítményüket el kell ismerni. El kell ismerni azt, hogy nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ez az ország az elmúlt évtizedek nehézségei után épülni tudjon

 – jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzátette: Az egész stílus szerintem megdöbbentő, amit mutatnak az idős emberekkel szemben. Úgyhogy szerintem a nyugdíjasok szempontjából is egyértelmű, hogyha azt akarják, hogy ne vegyék el a nyugdíjukat, ne csökkentsék, ne adóztassák meg, ne tekintsenek rájuk tiszteletlen módon, akkor szavazzanak a Fideszre. 

Szijjártó Péter leszögezte: A kormányzás az nem abból áll, hogy az előző kormány mondjon le. Ez egy választási kampánynak szuper, meg hogy takarodjon el a jelenlegi kormány. 

A kormányzás az döntésekből, intézkedésekből, stratégiából áll, gazdaságpolitikából, nyugdíjpolitikából, egészségpolitikából, és jól láthatóan erről vagy fogalmuk sincs, vagy olyan terveik vannak, amit jobb, ha eltitkolnak

– húzta alá a miniszter

Kiemelte: Tehát a lényeg az, hogy ha el akarják venni a nyugdíjakat, adókat akarnak emelni, el akarják venni az otthonteremtési támogatást, csökkenteni akarják a családtámogatást, hát ki az az ember, aki rájuk szavaz. Nyilvánvalóan ezt titkolni próbálják, nehogy kiderüljenek a terveik. 

Volt már ilyen magyar történelemben, nem is olyan régen, kevesebb, mint 20 évvel ezelőtt Gyurcsány Ferencék is ezt a taktikát választották, csak ők a választás után mondták el, nem a választás előtt, hogy igazából titkolták a terveiket, és látszik annak a hatása is. A 2006-os Gyurcsány-féle hazugságoknak a terhét viselte az ország hosszú éveken keresztül

 – közölte.

Lengyelországban megcsúfolják a demokráciát

A helyzet a következő, hogy Lengyelországban a jogállam szisztematikus lebontása zajlik. Lengyelországban megcsúfolják a demokráciát, mert mi történik? Ugye ellenzéki képviselőket vittek börtönbe az elnöki hivatalból, aztán egy idő után már kényszer táplálni akarták őket, ha jól emlékszem az orrukon keresztül – hangzott el a Harcosok órájában. A lengyelországi köztelevízió élő adását szakították meg.

Ez az az ország, ahol a miniszterelnök előre bemondja a bírósági ítéleteket. Most gondoljunk bele, hogy Magyarországgal szemben a kötelezettségszegési eljárások egy része azért zajlik, mert állítólag nem független az igazságszolgáltatás. Most én nem nagyon emlékszem az elmúlt 15 évből olyan esetre, amikor mondjuk egy olyan vitás ügyben, ahol egy fideszes képviselő és egy ellenzéki képviselő volt érintett, ott a fideszes javára ítélt volna a bíróság, legalábbis sokkal ritkább volt, mint fordítva, és hogyha jól emlékszem, akkor nem ellenzéki, hanem kormánypárti képviselők elítéléséről születtek bírósági döntések

– hangsúlyozta a tárcavezető. Kiemelte: Ehhez képest minket kötelezettségszegési eljárás alá tesznek. Lengyelországban meg előre bemondja a miniszterelnök a bírósági ítéletet, aztán a bíróság úgy dönt és mindenki tapsol, hogy miközben egy terroristát mentegetnek, aki mivel nem tetszett neki az Északi Áramlat gázvezeték, hát fölrobbantotta, mire a lengyelek azt mondják, hogy hát nem kellett volna megépíteni, és jogos volt, hogy felrobbantja. 

Ugye ez a jelenlegi lengyel kormány. És Brüsszelben meg állva tapsolnak, és hát hogy is mondjam, örömittas állapotban ujjonganak, hogy micsoda fantasztikus vezetése van Lengyelországnak, és végre nem működnek együtt a magyarokkal

 – mondta. 

Jól láthatóan Donald Tusk és a Tisza Párt között van egy szoros együttműködés, hiszen itt tanácsokról, meg győzelmi tervről, meg mindenről volt már szó, úgyhogy itt is ismétli önmagát a történelem. Donald Tusk egyszer már megpróbálta győzelemhez segíteni a magyar ellenzéket, amikor egy másik ügyeletes messiás vezette az ellenzéki összefogást. Márki-Zay Péternek hívták, ma már talán kevésbé cseng ismerősen a neve, de akkor éppen ő volt az a csodafegyver, ami elvileg fantasztikus győzelemhez kellett volna, hogy segítse vagy arra vezesse az ellenzéket. Olyannyira bíztak ebben, hogy Donald Tuskot hívták el beszélni. Donald Tusk beszédet mondott, ő volt a meghívott, sztárvendég. Aztán akkora vereséget szenvedtek, hogy még a Holdról is látszott. 

Tehát én nagyon remélem, hogy Donald Tusk ebben a választási kampányban is szerepet fog játszani

 – hangzott el. 

Az EPP a háború pártján

A 23-ai Magyar Péter féle háborús menetre pedig eljött az egyik néppárti lengyel EP-képviselő, akinek az a fő küldetése, hogy elvonja az uniós forrásokat az országból, és közös képek készültek Magyar Péterrel.

Az Európai Néppárt az egyik legmagyarellenesebb párt az Európai Parlamentben. Az Európai Néppárt vezetői a legháborúpártibb vezetők az Európai Parlamentben, a legmigrációpártibbak, a leggenderpártibbak. Na most ennek a pártnak a tagja a Tisza Párt. Tehát mit várunk?

 – tette fel a kérdést Szijjártó Péter. Hozzátette: Nyilvánvalóan az Európai Néppárt, mint egy háború, migráció és genderpárti pártcsalád utálja azt a tényt, hogy Magyarországon egy békepárti, háborúellenes, migrációellenes, genderellenes kormány van hivatalban, ami jól láthatóan gátolja a háborúpárti, genderpárti, migrációpárti politika teljes eluralkodását az európai politikai spektrumon. 

Teljesen egyértelmű, hogy a lengyel liberálisok, meg az Európai Néppárt, Manfred Weber, Ursula von der Leyen akadályként tekintenek a szuverenista magyar kormányra. És nyilvánvalóan nekik alapvető érdekük az, hogy Magyarországon is egy brüsszeli kormány legyen, aki kiszolgálja őket háború ügyében, migráció ügyében, gender ügyben. Itt jelenleg mi egy akadályt jelentünk. A szuverenista magyar kormány és a mögötte álló felhatalmazás, demokratikus felhatalmazás az akadálya a mindent elsöprő brüsszeli háborúpárti, migrációpárti és genderpárti vágyaknak. Ezért is támogatják a Tiszát

 – szögezte le a tárcavezető.

Sorkötelezettség Európában

A háborúpárti néppártba tartozó miniszterelnök vezetésével Horvátországban megszavazták a sorkötelezettség visszaállítását és tegnapi sajtóhír volt, hogy Németországban is a néppárti kancellár vezetésével beleegyezett a CDU abba, hogy ott is több fokozatban jöhet vissza a sorkötelezettség.

Ennek van egy nagy nemzetközi hálózata most, és ezt a nemzetközi hálózatot nagyjából Európai Néppártnak hívják, hiszen itt Magyarországon is felbukkant az erre vonatkozó szándék a Tisza Párt oldaláról, hiszen a volt vezérkari főnök, Gyula barátunk kedvenc barátja, Ruszin-Szendi Romulusz is arról beszélt, hogyha baj van, akkor be kell rántani mindenkit, ha jól emlékszem, nagyjából így hangzott el a gondolat. Tehát jól láthatóan van erre nézve is most egy nyomulás Európában, hogy ezt az egész háborúpárti pszichózist, ezt erősíteni kell azzal, hogy a sorkatonaságról beszéljünk, a sorkatonaságról szavazzunk, azt vezessük be, annak a lehetőségét folyamatosan tartsuk napirenden. Magyarországon a Tisza Párt felelős ezért a kérdésért

 – jelentette ki Szijjártó Péter.

Háborúra készül Európa

Az orosz hírszerzésnek jelent meg tegnap egy jelentése, amiben olyan nagy meglepetés nem volt abból a szempontból, hogy azt erősítik meg, hogy Nyugat-Európában többen, például a franciák is gyakorlatilag háborúra készülnek. 

Az Európai Unió, Brüsszel valóban háborús lázas készülődésben van, ez nem is kérdés. Tehát amikor arról van szó, hogy 60 milliárd eurót kell mozgósítani az ukrán hadsereg felfegyverzésére az európai emberek pénzéből, vagy 130 milliárd eurót kell a következő két évben elküldeni Ukrajnának annak érdekében csak, hogy működőképes legyen az ukrán állam, akkor ezt nehéz másként megfogalmazni, mint háborús készülődés

 – tette hozzá Szijjártó Péter.

Egy dologban biztosak lehetnek a magyar emberek. Mindaddig, amíg Magyarországon nemzeti kormány van, se a magyar katonák, se a magyar emberek pénze, se a magyar fegyverek nem fognak Ukrajnába menni

 – húzta alá.

Kiemelte: Nyilvánvalóan ez a választás egyik legfőbb tétje, mert hogyha az Európai Néppártba tartozó Tisza Párt kerülhetne hivatalba, kormányra itt Magyarországon, akkor nekik nem lenne választásuk, hiszen egy fogott ember a vezetőjük, és nyilvánvalóan kikényszerítenék Brüsszelből azt, hogy a magyar katonákat, a magyar fegyvereket és a magyar emberek pénzét rendelkezésre kellene bocsátani az európai háborús tervek végrehajtása érdekében. Zelenszkij eközben úgy fogalmazott, hogy  két-három évig elvárja Európától, hogy támogassa akár a harcokat, akár az ország működtetését.

Minden hónapban élőben meghallgathatom, hogy az ukrán külügyminiszter követelőzik. Tehát nem kér, hanem gyakorlatilag úgy tünteti fel ezeket a követeléseket, minthogy azt Európa, az Európai Uniót tekintse megtiszteltetésnek, hogy odaadhatja. És tekintsünk az ukránok nagylelkűségének, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezeket mi odaadjuk. De ez egészen elképesztő. Tehát ott gyakorlatilag az ukránok úgy gondolkodnak, hogy Európa biztonságáról ma az ukránok gondoskodnak. 

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Közölte: az ukránok nem az európai biztonságot, hanem az Európára leselkedő veszélyt jelentik azzal, hogy ott háború zajlik.

Mikor lesz a budapesti békecsúcs?

A miniszter szerint az elmúlt időszak azt bizonyította, hogy az amerikai-orosz megállapodás az alapfeltétele annak, hogy béke legyen Ukrajnában. Ahhoz, hogy legyen amerikai-orosz megállapodás, ahhoz felső szintű párbeszédre van szükség a kettejük között. Mert ha az elnökök nem beszélnek egymással, akkor egészen biztosan nem lesz megállapodás. 

Ezért mi üdvözöltük, örömmel vettük tudomásul, hogy az orosz és az amerikai elnök tárgyaltak egymással. Ez az első pont. A második, örömmel vettük tudomásul, hogy készen állnak egy személyes csúcstalálkozó lebonyolítására. És harmadik örültünk annak, hogy mindennek helyszínéül Budapestben állapodtak meg. Így néz ki a sorrendiség. Mi világossá tettük mindenki számára, hogy Magyarország természetesen örömmel biztosít minden szükséges feltételt ahhoz, hogy az Egyesült Államok és Oroszország elnöke találkozzon és megállapodást kössön, amelynek eredménye egy béke lehet Ukrajnában, amelynek eredménye a béke visszatérése lehet Közép-Európába. Mi erre készen állunk.

 – mondta Szijjártó Péter.

A tárcavezető szerint jó hír, hogy az amerikai külügyminiszterrel és az orosz külügyminiszterrel folytatott elmúlt napokbeli találkozóimon is mindketten azt mondták, hogy továbbra is napirenden tartják a békecsúcs megrendezését, továbbra is zajlik az előkészítés. A kérdés az, hogy milyen időzítéssel érdemes ezt a békecsúcsot megrendezni, mert mindkét félnek egyértelmű a szándéka arra nézést, hogy ez ne egy protokollesemény legyen. Mind az amerikaiak, mind az oroszok azon gondolkoznak, olyan terveket dolgoznak ki, hogy azoknak az eredménye egy békemegállapodás lehessen, vagy legalábbis a béke visszatérése lehessen Közép-Európába a következménye mindannak, amit tesznek, amin gondolkoznak, amint terveznek. 

Nyilvánvalóan az európai háborúpárti stratégiába nem fér bele egy béke-csúcstalálkozó. És nem elsősorban azért nem fér bele egy béke-csúcstalálkozó, mert az Budapesten lenne, hanem nem az egy plusz, hanem azért nem fér bele az európai háborúpárti stratégiába béke-csúcstalálkozó, mert annak következménye béke lehet, és jól láthatóan ezt nem akarják

 – hangoztatta a miniszter.

Orbán Viktor volt a XIV. Leó pápánál. Eközben az olasz baloldali lapok elkezdtek terjeszteni egy álhírt, hogy éket verjenek Trump és Orbán Viktor közé.

Először is az európai mainstreamnek van egy ilyen világos célja, vágya, vágyálma, terve, hogy Donald Trumpot és Orbán Viktort összeugrassza

 – mondta a tárcavezető. Hangsúlyozta:

Az sem fér bele az európai liberális mainstreamnek, hogy az hogy lehet, hogyha Donald Trump valakivel beszélni akar Európában, akkor ott az első számú megoldás neki mindig Orbán Viktor. Ezt nem tudják feldolgozni, és jól láthatóan ezt próbálják keveréssel, kavarással kicsit felkavarni. De ez nem megy nekik jól láthatóan, tehát itt is próbáltak mindenfajta fake news-t előállítani.

Az amerikai szankciókról szólva a miniszter elmondta: A helyzet az, hogy valóban az Egyesült Államok kormányában született egy döntés szankciós intézkedésről, november vége fele lenne ennek az életbe lépése. Ezek az orosz olajvállalatokat érintenének, és ez nyilvánvalóan hatással lenne Közép-európa, Magyarország energiaellátására is. Természetes, hogy egy ilyen kérdést két ország vezetője megbeszél – húzta alá. H

A jövő hét második felében találkoznak. Nyilvánvalóan az energiaellátás kérdése az egy fontos pontja lesz a tárgyalásoknak, hiszen az a nagy gazdasági megállapodási csomag, amely áll össze, az nagyrészt támaszkodik egy energiaellátási vagy energetikai együttműködésre, amelynek van egy nagyon erős nukleáris lába egyébként. Nyilvánvalóan azonban a fosszilis energiahordozókra vonatkozó szabályozásokat is meg fogják vitatni. Úgyhogy mondhatnám azt is, hogy nincs itt semmi különleges, nincs itt semmi látnivaló egyébként is. Donald Trump és Orbán Viktor rendszeresen beszélnek egymással, most majd személyesen fogják mindezt megtenni

 – tette hozzá. Kiemelte: az előkészítés már javában zajlik.

Nyilván az én találkozóm Marco Rubióval is már erről szólt nagyrészt, nyilván a békecsúcs lehetősége mellett, hogy hogyan fog kinézni a találkozójuk. Én két napot voltam Washingtonban, több olyan tárgyalást is folytattam, amelyek arról szóltak, hogy annak a nagy gazdasági együttműködési csomagnak, ami ott létre fog jönni, azoknak mik lesznek az elemei – mondta.

Hangsúlyozta: A magyar-amerikai gazdasági együttműködés egyértelműen felívelőben van, a magyar-amerikai energetikai együttműködés is felívelőben van, tehát egy ilyen nagy gazdasági, energetikai együttműködési csomag lesz az egyik legfontosabb eredménye majd reményeim szerint ennek a találkozónak. 

Hogy jut el az orosz energia Nyugatra?

Olyan képmutatás zajlik Nyugat-Európában az orosz energiahordozók kapcsán, hogy a fal adja a másikat. Gyakorlatilag az orosz kőolajexport mennyisége nem nagyon változott az elmúlt időszakban, csak az iránya. Pontosabban az útvonala – fűzte hozzá Szijjártó Péter.

Az útvonal változott, tehát gyakorlatilag az orosz energiahordozók egy jelentős része ma kerülőúton, az eddigieknél drágábban jut ide Európába. És a nyugat-európaiak szégyentelenül hazudnak, mert egyrészt azt mondják, hogy ők már megszabadultak az orosz energiahordozóktól, a valóság az az, hogy harmadik országokon keresztül töménytelen mennyiségben importálnak orosz kőolajat és földgázt is

 – emlékeztetett.

A tavalyi esztendőben az Európába irányuló orosz cseppfolyósított földgázszállítások abszolút történelmi rekordot értek el. Tehát soha annyi orosz cseppfolyósított gáz nem érkezett Európába, mint tavaly. Németh Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy a szlovákiai, pozsonyi olajfinomító keres a horvátokon, ezen a Janaf nevezetű szállítócégen valami iszonyatos mennyiségű kőolajat, amit szerintük nem szállítottak le. 

Semmi mást nem hallgatunk már a liberális médiából, és nem tudom, hogy azok az újságírók, akik folyamatosan amellett vannak, hogy Horvátországból vegyük már végre a kőolajat, azok vajon milyen érdekeltséggel rendelkeznek, de ez majd ha kell, esetleg érdemes kivesézni. Na mindegy, mert ha valaki nagyon látványosan áll egy gazdasági szereplő oldalára egy energiaellátás-biztonsági vitában, akkor annak lehet, hogy van más oka is

 – szögezte le Szijjártó Péter.

Hangsúlyozta: a horvátok szerint a kőolajat, azért nem tudják felküldeni most nekünk, mert a Szerbiába vezető horvát vezetékszál kiürült, mert ott ugye életbe léptek a szankciók, és mivel ott kiürült, nincs úgynevezett dugó a vezetékben, tehát nincs egy bizonyos mennyiségű olaj, ami eldugítaná azt a vezetéket, ezért nem tudják felpumpálni Magyarország irányába a kőolajat, mondván, hogy hát az sajnos elmegy a másik irányba, mert ott nincs egy dugó, ezért most arra próbálnak rákényszeríteni minket, hogy vegyük meg azt az olajat is, amivel eldugítanánk a szervezeteket, hogy ők tudjanak nekünk küldeni. 

Gondoljunk bele, amikor ilyen műszaki problémákat nem tudnak megoldani, mint 40 ezer tonna kőolaj felküldése egy dugó hiánya miatt, akkor erre a kőolajvezetékre akarjuk alapozni Magyarország ellátását kizárólag. Hát ez nevetséges

– magyarázta a tárcavezető.

Kiderültek a részleteket a Fradi szurkolóit szállító vonatról

Szijjártó Péter az üggyel kapcsolatban elmondta: A vonat megérkezett a magyar-osztrák határra, onnan tovább kellett volna haladnia Salzburg irányába, ott voltak az osztrák rendőrök, meg a magyar rendőrök, mert ha jól emlékszem 67 magyar rendőr volt jelen, akik részben kísérték a vonatot, részben ott voltak a határátkelőhelyen. 

Először azt mondták az osztrák rendőrök, hogy ez a vonat csak akkor mehet tovább, hogyha a magyar rendőrök kísérik azt tovább, holott korábban volt egyeztetés, és az osztrák rendőrség azt mondta, hogy nem kell magyar rendőri kísérlet Ausztriában. Ott kitalálták, hogy magyar rendőri kíséret nélkül a vonat nem mehet tovább. Belügyminiszter úrral gyorsan egyeztettünk, elintéztünk mindent, ellátmány, engedélyek. Rendben van, fél óra után a magyar rendőrök minden létező engedéllyel feltétellel bírtak ahhoz, hogy akkor menjenek tovább a vonattal. Ekkor az osztrákok kitalálták, hogy nem, mindenkinek le kell szállni a vonatról, 500 valahány szurkolóról beszélünk, 8 kocsiból állt a vonat, mindenkinek le kell szállni a vonatról, és a magyar rendőröknek mindenkit egyesével újra át kell vizsgálni, és hogyha ez az újra egyesével történő átvizsgálás megtörténik, a vonat tovább mehet. Oké. Mindenki leszállt, mindenkit egyesével a magyar rendőrök átvizsgáltak, minden rendben elrendeződött, visszaszálltak a vonatra, visszaszállhattak a vonatra a szurkolók. Ekkor az osztrák rendőrök azt közölték, hogy várnak egy jóváhagyást az osztrák belügyminisztériumból, ugye ez volt az, amikor én folyamatosan vonalban voltam az osztrák külügyminiszterrel, hol telefonba, hol sms-ben, hogy segítsen, ne csinálják ezt

– mondta. Hozzátette: Egyszer csak az osztrák rendőrök és az osztrák vasutasok eltűntek a helyszínről. Az osztrák hivatalos álláspont, amit nekem a külügyminiszter asszony folyamatosan közvetített az az volt, hogy ehhez az osztrák kormánynak semmi köze, az osztrák belügyminisztériumnak semmi köze, ez az osztrák vasúttársaság autonóm döntése. Most ezek után még azt is intézni kellett, mivel a vonat már Ausztria területén volt, az osztrák vasutasok meg a rendőrök együtt leléptek, hogy azt a vonatot valahogy visszahúzzuk Magyarországra, hogy a szegény szurkolók legalább visszajussanak Budapestre, hogy meg tudják nézni a meccset.

Cikkünk frissül.

Harcosok órája 54. epizód - Budai Gyula, Szijjártó Péter

Harcosok órája 54. epizód - Budai Gyula, Szijjártó Péter

Posted by Németh Balázs vagyok on Tuesday, October 28, 2025

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Shinheung SEC EU Kft. beruházásátadó ünnepségén Monoron 2025. október 17-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

