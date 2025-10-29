NKFHkártyaszabályüzlet

Semmi trükk, a kártya mindenhol jó - működik a bolti szabályozás

Ellenőrizte a hatóság a bolti kártyaleolvasókat, mindenhol megtalálta az eszközt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 8:16
Pénteken az augusztusi kereseti adatokat ismerhetjük meg, a keresetek esetében a folyamatok kedvezőek Fotó: Hegedus Marta
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az  elmúlt hónapokban több ezer üzletben vizsgálták, hogy a boltok betartják-e a készpénzes  és az elektronikus fizetési lehetőségekre, valamint a pénztárak működtetésére vonatkozó előírásokat. Az eredmények biztatóak, de a hatósági ellenőrzések az év hátralévő részében még tovább folytatódnak. 

Idén július 1-jétől minden vállalkozásnak kötelező biztosítania a vásárlóinak a készpénzes fizetés lehetőségét. A kormányhivatalok eddig ezt 200 üzletben ellenőrizték és valamennyi esetben pozitív volt a tapasztalat: a szabályt a vállalkozások hiánytalanul betartották.  

Ezt követően július 23-tól új előírás lépett életbe: minden üzletben legalább egy, a személyzet által  működtetett pénztárnak is elérhetőnek kell lennie. Október közepéig csaknem 700 egységben ellenőrzött a hatóság és mindössze 7 esetben talált hiányosságot. A szabálytalanság miatt eddig összesen 9 millió forint bírságot szabott ki a hatóság. 

Nem új keletű szabály az, amely szerint a kereskedőknek 2021-től folyamatosan biztosítaniuk kell az elektronikus fizetés lehetőségét, bármely kis összegű vásárlás esetén is. Idén a kormányhivatalok a rendelkezés betartását több mint 2300 üzletben vizsgálták és csupán 13 esetben találtak problémát, főként a kisebb élelmiszerboltokban, piacokon, ruhaboltokban és pékségekben. 

A tapasztalatok szerint a vállalkozások döntő többsége jogkövetően működik és figyel a fogyasztók fizetési lehetőségeinek érvényesülésére. Az NKFH és a kormányhivatalok ugyanakkor továbbra is rendszeresen ellenőrzik a szabályok betartását, hogy minden vásárló számára biztosított legyen a kényelmes és biztonságos fizetési lehetőség. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

