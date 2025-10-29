Ismerjük már ezt a régi baloldali receptet: elvenni, megsarcolni, megszorítani + videó

– A Tisza szerint a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért ők megadóztatnák a nyugdíjakat. Ismerjük már ezt a régi baloldali receptet: elvenni, megsarcolni, megszorítani. Szerintünk viszont a nyugdíjakat soha nem szabad csökkenteni, csak növelni – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Szerinte szinte minden hétre jut a Tisza adóemelési terveiből: többkulcsos adó, háromszoros társasági adó, vagyonadó, örökösödési illeték és most a nyugdíjadó.

– A Tisza már az oxigént is megadóztatná, hogy legyen mivel fűteni a brüsszeli háborús gépezetet. Vessünk véget ennek az ámokfutásnak, és a nemzeti konzultáción tiltakozzunk a háborús adóemelések ellen! – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.