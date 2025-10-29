Szentkirályi AlexandraTisza PártMagyar Péter

Ismerjük már ezt a régi baloldali receptet: elvenni, megsarcolni, megszorítani + videó

Szinte minden hétre jut a Tisza Párt adóemelési terveiből: többkulcsos adó, háromszoros társasági adó, vagyonadó, örökösödési illeték és most a nyugdíjadó. Szentkirályi Alexandra felidézte a Tisza Párt adóemelési terveit, ami egybecseng a korábbi baloldali kormányok intézkedéseivel.

Forrás: Facebook2025. 10. 29. 7:54
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Tisza szerint a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért ők megadóztatnák a nyugdíjakat. Ismerjük már ezt a régi baloldali receptet: elvenni, megsarcolni, megszorítani. Szerintünk viszont a nyugdíjakat soha nem szabad csökkenteni, csak növelni – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. 

Szentkirályi Alexandra Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Szerinte szinte minden hétre jut a Tisza adóemelési terveiből: többkulcsos adó, háromszoros társasági adó, vagyonadó, örökösödési illeték és most a nyugdíjadó.

– A Tisza már az oxigént is megadóztatná, hogy legyen mivel fűteni a brüsszeli háborús gépezetet. Vessünk véget ennek az ámokfutásnak, és a nemzeti konzultáción tiltakozzunk a háborús adóemelések ellen! – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter ( Fotó: AFP)


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdiktátum

Rablánc a lábunkon

Kondor Katalin avatarja

Manapság, amikorra már biztonsággal tudhatjuk, hogy például az EU a háború pártján áll, akkor tényleg joggal mondhatjuk, hogy ahová eljutottunk, az minden, csak nem európai álom, viszont garantáltan sérti a szuverenitásunkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu