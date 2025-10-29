Inkasszáltak 6,3 milliárdot Budapest számlájáról

– A kormány újabb 6,3 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról kedd este. Az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés – írta áldozati pózba vágva magát Karácsony Gergely főpolgármester. A politikus ezt követően gyorsan visszatért a zsarolás útjára, és azt állította,

Budapest biztonságos működőképessége az elvonás miatt már nem fenntartható. Az elvett újabb 6,3 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető.

A főpolgármester ezt követően a kormányt okolta a tárgyalások megrekedéséért.

A ma összeülő Fővárosi Közgyűlésnek, az ott várható politikai adok-kapoknak is ez a válsághelyzet kell, hogy keretet adjon, hamarosan elválik, hogy ad-e kellő felelősséget is

– adta meg az alig több mint egy óra múlva kezdődő közgyűlésnek az alaphangulatot a főpolgármester.

Utoljára szeptember 3-án vont le szolidaritási hozzájárulás részletet a főváros számlájáról a Magyar Államkincstár, akkor 4,5 milliárd forintot.