Karácsony Gergelyfőpolgármesterválsághelyzetszolidaritási hozzájárulás

Inkasszáltak 6,3 milliárdot Budapest számlájáról

A szolidaritási hozzájárulás újabb részletét vonta le a Magyar Államkincstár a fővárostól.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 8:14
Karácsony Gergely Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A kormány újabb 6,3 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról kedd este. Az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés – írta áldozati pózba vágva magát Karácsony Gergely főpolgármester. A politikus ezt követően gyorsan visszatért a zsarolás útjára, és azt állította,

Budapest biztonságos működőképessége az elvonás miatt már nem fenntartható. Az elvett újabb 6,3 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető.

A főpolgármester ezt követően a kormányt okolta a tárgyalások megrekedéséért.

A ma összeülő Fővárosi Közgyűlésnek, az ott várható politikai adok-kapoknak is ez a válsághelyzet kell, hogy keretet adjon, hamarosan elválik, hogy ad-e kellő felelősséget is

– adta meg az alig több mint egy óra múlva kezdődő közgyűlésnek az alaphangulatot a főpolgármester. 

Utoljára szeptember 3-án vont le szolidaritási hozzájárulás részletet a főváros számlájáról a Magyar Államkincstár, akkor 4,5 milliárd forintot. 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdiktátum

Rablánc a lábunkon

Kondor Katalin avatarja

Manapság, amikorra már biztonsággal tudhatjuk, hogy például az EU a háború pártján áll, akkor tényleg joggal mondhatjuk, hogy ahová eljutottunk, az minden, csak nem európai álom, viszont garantáltan sérti a szuverenitásunkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu