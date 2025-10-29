Olyan sarcot vetne ki a Tisza a nyugdíjasokra, ami még a Bokros-csomagot is lepipálná

Magyar Péter mindegy, mit mond, azok az emberek, akik mögötte állnak, kimondták, hogy el kell venni a 13. havi nyugdíjat és meg kell adóztatni a nyugdíjakat. Azokat az embereket sarcolnák meg, akik az elmúlt 40, 50, 60 évben letették, amit le kellett tenni – reagált Budai Gyula a Tisza Párt nyugdíjasokat érintő terveire. Németh Balázs frakciószóvivő megjegyezte, Magyar Péter mindent letagad, ami számára kellemetlen, és a szakértőire hivatkozik.

A miniszteri biztos kifejtette,

nem Magyar Pétert kell figyelni, ha mégis, akkor hazudik, azokat kell figyelni, akik kifejtik a Tisza gazdasági programjáról a véleményüket. A legrosszabbra kell készülni, ha hatalomra kerülnek ezek a figurák

– vélekedett, hozzátéve, ha a Tisza Párt nyer, olyan súlyos sarcokra számíthatunk, ami még a Bokros-csomagot is felülmúlja.

A mentelmi jog mögé akarják bújtatni Ruszin-Szendi Romuluszt?

Budai Gyula reagált Ruszin-Szendi Romulusz botrányaira is, elsőként felidézte a Kötcsén történt incidenst, amikor egy mandineres újságírót ellökött. – Ebben az ügyben már gyanúsítottként hallgatták meg a hatóságok, garázdaság miatt indult eljárás, kíváncsian várom a fejleményeket. Ez az ügy is rámutat azokra az agresszív, erőszakos fellépésekre, amelyek nem csak a Tisza Párt politikusait jellemzik, hanem azokat az embereket, akik támogatják Magyar Pétert. Nem ez volt az egyetlen ügy, bármerre nézünk, mindenhol erőszak, és akik másképp gondolkodnak, azokat el kell takarítani, a tiszás szeretet jegyében – vélekedett.

Véleménye szerint a tiszások terve az, hogy Ruszin bekerüljön a parlamentbe és mentelmi jogot kapjon.

Miután megannyi balhé van már mögötte, a fegyverviselési botrány, a katonai visszaélés, a zsírleszívás, a lökdösődés után jól jönne neki, ha bejutna a parlamentbe

– fűzte hozzá.

Budai Gyula a Harcosok órájában (Fotó: Képernyőfotó)

– Hogy ez a sok-sok ügy ne égjen rá a Tiszára, ugyanazt a forgatókönyvet tervezik, mint Ilaria Salis ügyében, aki jóval a bűncselekmény elkövetése után került be ugyan az Európai parlamentbe, de mégis meg tudta úszni – fogalmazott Budai Gyula, majd tisztázta, hiába van valakinek fegyverviselési engedélye, még nem mehet tömegbe fegyverrel az oldalán egy rendezvényre.