Őrsi Gergely perben áll az A-Híd Zrt.-vel + videó

Szinte nincs olyan nap, hogy ne lenne újabb fejlemény a Lánchíd-botrányban. A Lánchíd és Vig Mór botrányával összefüggésben több feljelentés is történt már, ráadásul a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is vizsgálatot indított. Az is kiderült, hogy a Transparency International Magyarország úgy készítette elő a botrányba fulladt felújítást, hogy a Közbeszerzési Hatóság nyilvántartása szerint a szervezetüknek nem volt akkreditált közbeszerzési tanácsadója, amikor a Lánchíd felújítási tenderének tisztaságát vizsgálta.

„Az A-Híddal kapcsolatban több perben és bírósági eljárásban vagyunk” – árulta el a Magyar Nemzetnek Őrsi Gergely II. kerületi szocialista polgármester, éppen ezért nem is kívánta kommentálni a Lánchíd-botrányt. Párttársa, Horváth Csaba a témában feltett kérdésre válaszolva először azzal a már jól megszokott érvvel állt elő, hogy az eredeti tervekhez képest olcsóbban valósult meg beruházás, ám a riporter visszakérdezésére elárulta, nem tudja eldönteni, hogy valóban olcsóbb volt-e így.