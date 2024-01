Rotyis Bálint: A baloldal saját házipénztárként kezeli a fővárosi költségvetést

A kérdésre, hogy elképzelhető-e, hogy Karácsony Gergely főpolgármestert valaki a háttérből irányítja, egyértelműen kijelentette, hogy

Karácsony Gergely nem egy szuverén politikus,

tényleges beleszólása nincs abba, hogy mi történik Budapesten. Hozzáfűzte, valójában nincs rálátása a történésekre, csak sodródik az eseményekkel, a kommunikációja zavaros, gyakran még a szövetségesei is ellentmondanak neki, és összességében egy bábként viselkedik, akik ide-oda rángatnak. Kiemelte továbbá, hogy

se Zugló polgármestereként, se a Párbeszéd korábbi vezetőjeként nem tudott érdemi politikai eredményt felmutatni.

Rávilágított arra is, hogy minden egyes választás tétje, hogy a magyarok dönthetnek-e szabadon saját sorsukról, vagy a döntés joga átkerül Brüsszel vagy a Soros-féle spekulánsok kezébe. Hozzáfűzte, a politikai ítéletet a választók hozhatják meg június 9-én a baloldali politikusok ténykedéseiről. Úgy látja továbbá, hogy a Városháza-gate, a Lánchíd-ügy vagy a többmilliós kifizetések és bónuszok a tanácsadóknak és az önkormányzati vezetőknek mind azt bizonyítják, hogy

a baloldal saját házipénztáraként kezeli a fővárosi költségvetést.

Szerinte ez nem meglepő, hiszen ugyanazok vezetik Budapestet, akik 2010 előtt szétlopták az országot, és azt is hangsúlyozta, hogy mindennek a választópolgárok vethetnek gátat. Beszélt arról is, hogy szerinte egy rendkívül intenzív és erőszakos kampányra készül a baloldal a következő néhány hónapban, amelyet Brüsszelből és a tengerentúlról is támogatni fognak. A külföldi finanszírozók nemcsak pénzzel és tanácsokkal próbálják majd támogatni a magyarországi baloldalt, hanem direkt külföldi nyomásgyakorlásra is fel kell készülniük a magyaroknak.