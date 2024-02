A magyar baloldal és az európai sajtó közös célja a kormány megbuktatása

– Nem a külföldi vélemény fogja meghatározni, hogy a magyar kormány mit tesz, hanem az, amit itthon a magyarok elismernek – mondta Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Nézőpont Intézet által rendezett Magyarország-kép a világsajtóban 2024 című rendezvényen. Mint az államtitkár hangsúlyozta, a magyarokat propagandával nem lehet félrevezetni, melyet az elmúlt két hét eseményei tökéletesen illusztrálnak.

Novák Katalin és Varga Judit méltóságteljes döntése

Ami most történt, az egy ki nem kényszerített hiba – utalt az államtitkár Novák Katalin kegyelmi ügyére, hozzátéve hogy a konzekvenciát levonták, az érintettek pedig méltóságteljes döntést hoztak.

Hangsúlyozta, a magyar modell elemei a családpolitikától kezdve a gyermekvédelmen át ott vannak, ahol kell, ezeken nem szabad változtatni.

– A magyar baloldal és az európai sajtó ugyanazt a lemezt próbálja feltenni, eseményekhez kapcsolódva a mindent tagadásból indulnak ki, ami nem meglepő. Az irántunk megnyilvánuló zsigeri gyűlölet túlmutat a konkrét eseten, a cél az, hogy megbuktassák a magyar kormányt – fejtette ki.

A háború árnyékában

Kitért arra is, hogy az előttünk álló időszakban a háború árnyéka rajta marad a gazdasági döntéseken és a következő félév európai uniós elnökségét illetően is, amikor hazánk lesz az elnök. Magyarország az érdemi ügyek előrevitelében érdekelt, a magyar elnökségi prioritásoknak a versenyképesség és a demográfia kérdését nevezte, de az előttünk álló öt hónapban bármi bekövetkezhet az Európai Parlament erőviszonyainak változásával. Fel kell készülni arra, hogy az elnökség alatt Magyarország ezekre is reagál – hívta fel a figyelmet.

Fotó: Mirkó István

Kovács Zoltán szerint nem mi tettük saját magunkra a célkeresztet 2010-ben, az alkotmányozó többség birtokában nem adatott Orbán Viktor második kormányának sem kegyelmi időszak. A nyugati sajtóban azóta is szövik a balos narratívát egy olyan ideológiai meggyőződésből, melynek a célja Magyarország kormányának az ellehetetlenítése és karanténba zárása.

Úgy vélte, nem akarják érteni, amit a magyar kormány mond, pedig a magyar politika a valóságon nyugszik, ezt nevezik ők populizmusnak.

Magyarország érdekei ütköznek az európai intézmények működéséért felelős vezetők érdekeivel, ezért a magyar modell ellehetetlenítésére irányuló kísérletek folytatódni fognak. Az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatban elfoglalt magyar álláspont a józan észen alapul, minden európai ember érdeke a béke – fogalmazott.

Kisebb lesz a nyomás idén

Hozzáfűzte: Nyugat-Európában háborús pszichózis van, a politikai és gazdasági döntések az utóbbi években a szankciós politikától kezdve az Ukrajnának adott támogatásig minden egyes döntés nem a béke, hanem az öldöklés fenntartásának irányába mutat. A Nyugatról jövő nyomás ebben az évben el fog maradni, mert jönnek az uniós parlamenti választások. Mint mondta, Európa akkor lesz erősebb, ha a saját tagállamait hagyja kibontakozni és megerősödni, de növekedni fog a negatív spirált jelentő véleménycunami és gyűlölethullám, melynek már szemtanúi is lehetünk – vélekedett.

Az államtitkár kiemelte: a német fősodratú sajtóban rég nem volt látható nem eleve elfogult megnyilvánulás, céltudatosan érkezett hazánkba a német RTL és a Deutsche Welle. Eközben a valóság Németországba elkezdett bekopogni a földművelők lázadásával és a német gazdaság mélyrepülésével, ezt nem lehet huzamosabb ideig elfedni Magyarország kritizálásával.