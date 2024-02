Kampány Orbán Viktor ellen

Az Action for Democracy az együttműködő partnereikkel egy valóságos kampánygépezetet is működtetett a kipécézett nemzeti vezetők, köztük Orbán Viktor miniszterelnök lejáratására, ezért például a Yahoo Newson publikáltak véleménycikkeket. A fehér házi tudósítóként is tevékenykedő Alexander Nazaryan például egy csúsztatásoktól és rosszhiszemű félreértelmezésektől hemzsegő írásban támadta a magyar kormányfőt.