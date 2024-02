Baloldali politikusok Fekete-Győr Andrásról: Meg kell várni a jogerős ítéletet + videó

„Egy füstgránátot dobtam” – Fekete-Győr András 2018-ban egy tüntetésről jelentkezett be élőben az ATV-be, ahol azzal büszkélkedett, hogy füstgránátot dobott a rendőrök közé. Később már azzal a magyarázattal állt elő, hogy amit dobott, az nem is füstgránát volt, hanem egy játékboltban kapható, lila füstszóró, és nem is dobta, hanem ejtette. Tettéért – amiről felvételek is vannak – mindenesetre a héten egy év felfüggesztett börtönre ítélték. A politikusnak ezek után úgy tűnik, meg sem fordult a fejében, hogy lemondjon parlamenti mandátumáról, hiszen az ATV-ben azt állította, hogy ő egy koncepciós eljárás áldozata.

„Ez tökéletesen jól mutatja a baloldal viszonyát az erkölcshöz és a morálhoz” – így reagált a fejleményekre Hollik István a Magyar Nemzetnek.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint most, hogy a bíróság is kimondta, hogy hivatalos személy elleni erőszakot követett el, Fekete-Győr Andrásnak le kellene mondania és vissza kellene vonulnia a közélettől. A politikus meglátása szerint ez az eset is jól mutatja, hogy a baloldalon semminek nincsen következménye.