Beleomlott a folyóba a tokaji kerékpárút

A boon.hu 2023. ősz elején részletesen beszámolt arról, hogy Bodrogkeresztúr és Tokaj között a kerékpárút menti területen megcsúszott a rézsű, ráadásul a vis majornak minősített helyzet részben az állami kezelésben lévő országos mellékutat is érintette. A közlekedők biztonsága érdekében a 7,5 tonnánál nehezebb járművek áthaladását korlátozó intézkedést vezettek be a szakemberek és a kerékpárút felőli forgalmi sávot is lezárták. Így azóta jelzőlámpás forgalomirányítás volt érvényben.

Azért, hogy a további rézsűcsúszást megakadályozzák, és a végleges helyreállításig legalább félpályán haladhasson a forgalom, a szakemberek egy védfal építési munkáit kezdték el 2023. szeptember 11-én, hétfőn. Egyúttal a 7,5 tonnás súlykorlátozás is érvényben maradt a további beavatkozásokig. A végleges helyreállítás egy összetett feladat, amelyhez részletes és átfogó tervezés szükséges.