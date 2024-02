„Brüsszel gyűlöletbeszéddé nyílvánítaná az alaptörvény egyes részeit”

Kitért a #Metoo kampányra is, ami olyan, mint egy nyilvános kivégzés, ellentmond a római jognak, ugyanis nem bíróság nyilvánítja bűnösnek a vádlottakat, és nincsen szükség bizonyításra sem. Szólt arról is, hogy ő múzeumigazgatóként halott felér emberek örökségét gondozza, amire büszke, mert a saját kulturális teljesítményünkről van szó. – A mi hozzáadott értékünkbe beletartoznak azok is, akik másképpen gondolkodnak, mint mi. A magyar kultúra attól erős, hogy színes – fogalmazott.

Megadja Gábor, a Politikai Gondolkodás Kutatóintézet és a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány igazgatója szerint a sajtószabadság nevében a véleményelit kívánja eldönteni, hogy az egyes állampolgárok elmondhatják-e a véleményüket.

A magyar állam védi a szólásszabadságot

– Elvárható az eltérő nézetű véleményekkel szembeni megértés és empátia – hangoztatta Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke. Az állam dolga a szólásszabadság védelme jogi eszközökkel, a normarendszerek korlátozzák a szabad beszédet a közmegegyezés alapján.

Fotó: Ladóczki Balázs

A szólásszabadság jogi védelme nem képes megteremteni a színvonalas közbeszédet, mert például trollhadseregek képesek lehetnek értelmetlenné tenni egy online vitát. Aki hangosabban kiabál, az győz az ilyen vitákban – vélekedett. Kifejezte azt a reményét, hogy a magyarországi közbeszéd állapota a jövőben színvonalasabb lesz a jelenleginél.