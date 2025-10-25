Eltűnt egy férfi a határ közelében, drónokkal kutatnak utána + fotók

Drónnal is segítik annak a 31 éves férfinak a keresését Szombathelyen, akit napokkal ezelőtt tűnt el – írja a Vaol.
A lap információi szerint a férfi labilis lelkiállapotban tűnt el, utoljára Szombathelyen, a Puskás Tivadar utcában látták. Az eset kapcsán a rendőrség is megszólalt, a közösségi oldalakon pedig
csoportok alakultak, ahol szervezik a keresést.
Aki tud segíteni, ennél az eseménynél jelezheti Facebookon, illetve csatlakozhat különböző csoportokhoz, amelyek egy időben, együtt járnak be kisebb-nagyobb területeket.
A teljes cikket ide kattintva tudja elolvasni.