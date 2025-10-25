Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hazudik a 444 Feró-ról

Ambrózy Áron
2025. 10. 25. 14:57
Ambrózy Áron Facebook: „Kicsit durván hazudozik a 444. Ugyanis Feró a felnőttprostitúcióról beszélt. Remélem, kapnak egy olyan intim tornát a bíróságon, amiket mi szoktunk elszenvedni, amikor felismerjük pl. Lackner Csabát egy felvételen!”


 

