McDonald's Móra tér Kiskunfélegyháza

Új McDonald’s nyílhat egy magyar városban, de sokan nem örülnek neki

Kiskunfélegyháza központjában, a Móra téren épülhet fel a város első McDonald’s-étterme. A beruházásról október 30-án dönt a képviselő-testület, de már most élénk vita bontakozott ki a helyiek között: egyesek fejlődést, mások veszélyt látnak benne.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 15:55
Illusztráció
A világszerte ismert gyorsétteremlánc Kiskunfélegyházán is megvetheti a lábát: a McDonald’s egy jelenleg üresen álló telken alakítaná ki új egységét – írja a Baon.

Kiskunfélegyházán nyitna új éttermet a McDonald's – képünk illusztráció
Kiskunfélegyházán nyitna új éttermet a McDonald’s – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock/Ken Wolter)

A tervek szerint a Móra tér közelében működne az étterem, amely több tucat munkahelyet teremthet és új iparűzési adóbevételt hozhat a városnak.

A hír megjelenése után a közösségi médiában gyorsan megindult a vita.

Sokan támogatják a fejlesztést, mert szerintük a McDonald’s megjelenése a város modernizálását és a fiatalok számára új munkalehetőségeket jelent. Mások viszont attól tartanak, hogy a gyorsétterem hátrányosan érinti a helyi vendéglátókat és tovább növeli a gyorsételek iránti igényt a fiatalok körében.

A helyszínválasztás is vitát váltott ki: egyesek szerint a Móra tér túl frekventált, és a megnövekedő forgalom zavarhatja a környék nyugalmát. A városvezetés október végén dönt arról, hogy bérbe adja-e a területet a McDonald’s számára. Ha igen, a gyorsétterem építése akár hónapokon belül megkezdődhet.

Borítókép: illusztráció


A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Bács-Kiskun - baon.hu
