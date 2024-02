Itt vannak a legújabb részletek a kormány új egyetemi ösztöndíjprogramjairól

– Miről és kinek szól a Pannónia ösztöndíjprogram?

– A Pannónia program célja a magyar felsőoktatás versenyképességének erősítése. Az egyetemi világban, tudásiparban óriási verseny van, ezért alakítottuk át a magyar felsőoktatási rendszert az elmúlt években, amelynek eredményeként többek között már tizenkét egyetemünk van a világ legjobb öt százalékában. Ahhoz, hogy a magyar fiatalok kiváló tudást, gazdaságunk pedig masszív innovációs hátteret kapjon, szükséges, hogy 2030-ra legyen egyetemünk a világ száz legjobbja között, három pedig Európa százas toplistáján, emellett a térségi és az egyházi egyetemeink is kiemelkedő minőségben, értékorientáltan működjenek. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi tapasztalat. Jelenleg évente tízezer diák, oktató és kutató vesz részt nemzetközi csereprogramokban, célunk a számuk megduplázása 2030-ra. Vagyis menjenek ki, szerezzenek tapasztalatot, vigyék el a magyar kultúrát és értékeket, utána pedig hozzák haza az összegyűjtött tudást, amit a magyar gazdaság és társadalom erősítésére használunk.

Versenyhátrányt idézne elő Brüsszel, ezért van szükség a Pannónia ösztöndíjprogramra Hankó Balázs szerint (Fotó: Teknős Miklós)

– Mennyi pénzt ad a kormány az ambiciózus célok megvalósítására?

– Idén tízmilliárd forintos forráskeretünk van elsődlegesen a modellváltáson átesett intézmények számára, ami számításaink szerint nyolcezer diák, oktató és kutató csereprogramját teszi lehetővé.

Nemcsak Európában, hanem a világ bármely országában lévő egyetemre eljuthatnak ezáltal a fiatalok úgy, hogy ebben a világ vezető egyetemei is benne lehetnek.

A tízmilliárdból kétmilliárd forintot különítettünk el arra, hogy a világ legjobb egyetemeire járhassanak a magyar felsőoktatás résztvevői, így mehetnek Szingapúrba, Dél-Koreába, Japánba, az Egyesült Királyságba vagy akár az Egyesült Államokba. Azt lehet mondani egy fiatal egyetemistának: ha jól tanulsz, akkor elmehetsz az Egyesült Államok vagy Szingapúr egyik vezető egyetemére, ahol egy-két hétig, de akár fél évig is részt vehetsz az oktatásukban, úgy, hogy a teljes képzési időt elismeri a magyarországi egyetem. Fontos még kiemelni, hogy havonta 350–500 ezer forint ösztöndíjat biztosítunk, adott esetben kifizetjük az ottani tanulás ösztöndíját. A program alapja pedig nem más, minthogy már most is van csaknem 12 ezer egyetemi együttműködés, amelyekből a legfontosabbakat fogják egyetemeink hasznosítani.