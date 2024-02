Egymásért dolgozni és őrizni az identitást

– Ezt a díjat pedagógusi munkám egyik visszajelzésének tartom, ami bizonyos dolgokban megerősít, de el is gondolkoztat, hogy hol vagyok egy folyamatban, milyen teendőkre kell jobban odafigyelnem, miben kell továbblépnem – mondta Kovalcsik István, az újpesti Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium tanára a Magyar Nemzetnek. Hangsúlyozta, mivel annyi jó tanár van, most sem érzi igazán úgy, hogy ő lenne az Év tanára, de vannak olyan tevékenységek, melyekben sokat tett az évek során, ugyanakkor van benne némi különcség is, ami felkelthette a döntéshozók figyelmét.

Egymásért és nem egymás ellen – ezt vallja Kovalcsik István, az Év tanára idei díjazottja (Fotó: Bach Máté)

Közösségépítés és hitelesség

A díjazott kiemelten fontosnak tartja a közösségépítést és a pontosságra, hitelességre nevelést.

Azt, hogy tanítványai az egymáson való felülkerekedés helyett inkább az együttműködésre figyeljenek oda, és a sarkított, egyszerűsített kijelentések helyett az árnyaltabb, részletesebb, mélyebb ismeretekre támaszkodjanak, ne döntsenek vagy formáljanak véleményt felszínes információk alapján

– osztotta meg.

Az Év tanára idei díjazottja kiemelte: közösséget építeni az iskola falain belül is szükséges, de sokszor hatékonyabb a tanórákon kívül, kötetlenebb környezetben, például kiránduláson olyan dolgokba bevonni a diákokat, amelyekről akkor észre sem veszik, hogy az is az oktatás-nevelés része, felnőttkorukban viszont rájönnek azok jelentőségére. A gyerekek mintákat követnek, melyeket szüleiktől, diáktársaiktól, az iskolától mint közösségtől és környezettől, valamint a mindannyiunkat körülvevő zajos világból kapnak. A későbbiekben ennek a kusza egyvelege jobban letisztul, megérik bennük, és akkor dől el, hogy merre mennek tovább az életben – fejtette ki.

Vallásos család

Családi hátteréről elmondta: vallásos édesapja még tinédzser volt, amikor nagybátyját 1949-ben, 23 évesen halálra verték az ávósok, mert kiállt a papjuk mellett, aki nem volt hajlandó Mindszenty József bíboros ellen prédikálni, és édesanyja református lelkész bátyját is naponta vegzálták a rendőrök a Rákosi-korszakban. Ennek ellenére nem a gyűlölködés, hanem az építő hozzáállás jellemezte családját, ezt igyekszik Kovalcsik István is továbbvinni.

Szülein kívül példaképének nevezte Böjte Csabát, akire azért néz fel, mert a hétköznapi életben mutatja meg, hogyan lehet embereket felemelni és továbbsegíteni az útjukon.

A példamutatásban a kitüntetett tanár is élen jár, mivel környezettudatosságra neveli tanítványait, ő maga például főleg kerékpárral közlekedik. Hangsúlyozta a természetközeliség fontosságát is, gyakran jár túrázni, szeret időnként kicsit elvonulni a világtól, mert a teremtett természeti környezet kitisztítja, rendezi a gondolatokat.

Szakmai életútjáról megtudhattuk: tanár szülei a műszaki pálya felé terelték, el is végezte a Kandó Kálmán Főiskolát, de utána belső késztetésből azonnal beiratkozott a tanári szakra. Mintegy húsz évig tanított szülővárosában, a legbátrabb város címet viselő Balassagyarmaton, majd amikor azt érezte, hogy veszít szakmai motivációjából abban a közegben, eljött a fővárosba tanítani. Felidézte, hogy több intézménytípusban szerzett tapasztalat után felkérték szülővárosához közel, Szécsényben az alakulóban lévő Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium első tanévének előkészítésére és irányítására, de megbízása lejártával úgy érezte, jobb, ha egy helyi pedagógus vezeti tovább a következő évek operatív feladatainak elvégzését.