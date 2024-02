Hirtelen fontos lett a baloldalnak a pedofilia elleni harc

Tüntetéseket szervezett a baloldal péntek délutánra Budapesten. A napokban nagy visszhangot váltott ki, amikor nyilvánosságra került, hogy az államfő elnöki kegyelmet adott egy jogerősen elítélt egykori igazgatóhelyettesnek, aki segített a főnökének eltussolni, hogy szexuális visszaéléseket követett el kiskorúak sérelmére. A korábbi - például a pedagógusokra hivatkozva megszervezett demonstrációkhoz képest annyi a különbség, hogy a civilek által szervezett megmozduláshoz a baloldali pártok is csatlakoztak: MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd.

A vonulásos demonstráció az Országos Közös Akarat nevű szerveződés által 16 órára a Belügyminisztérium elé hirdetett demonstrációval kezdődött. A mindössze néhány száz főt kitevő, főleg 50 felettiekből álló tüntetők között az MSZP-t többen is képviselték: megjelent Hiller István, de a két társelnök, Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre is.

A Demokratikus Koalíció politikusai a Belügyminisztérium elé szervezett demonstráción (Fotó: Teknős Miklós)

A Demokratikus Koalíció már több politikussal érkezett, valamint mozgósított nagyságrendileg ötven fő aktivistát is. Nem meglepő módon megjelent még néhány baloldali kerületi vezető is: V. Naszály Márta budavári és Horváth Csaba zuglói polgármestert is látni lehetett a tüntetők között. A tanártüntetésekről ismert Simkó Edit „rezsim temetést” hangoztatott, és Novák Katalin illetve Varga Judit lemondását követelte. A történelmi pedagógusbéremelés miatt fő témáját elvesztő Egységes Diákfront elnökségi tagja, Kiss Gergő pedig arról beszélt, hogy szerinte Pintér Sándor hibája, hogy megtörtént a gyermekekkel szembeni visszaélés, mert a belügy alá tartoznak a gyermekotthonok és a rendőrség is. – Pintér Sándor belügyminiszternek és a nyomozóknak dolguk van még az ügyben, a rendőrségnek nyomoznia kell tovább. Az állam többszörösen cserben hagyta a gyerekeket, ezért legalább kárenyhítést kell nyújtani – jelentette ki.



A Momentum a Sándor-palota előtt

Donáth Anna pártja 18 órára a Sándor-palota elé szervezett tüntetést, az OKA-demonstráció résztvevői és a hozzájuk csatlakozók, mintegy ötszáz fő a Belügyminisztériumtól a Lánchídon át, pártzászlók alatt vonult a helyszínre.

A hídon pártzászlók alatt vonultak a tüntetők

A baloldal nem mindig ennyire harcos, ha pedofíliáról van szó. – Megjegyzem, a pedofil-bűncselekményekkel kapcsolatban kell fellépni, nem a pedofilokkal szemben, az csak egy betegség – ezt Konok Péter történész, szélsőbaloldali megmondóember mondta az ATV Öt című műsorában a kegyelmi ügy kapcsán. Tavaly pedig az SZDSZ egykori parlamenti képviselője és a Magyar Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc a Partizánnak adott interjúban úgy fogalmazott a pedofilok esetében kerülni kell a nyilvános leleplezést és a felelősségre vonást. Az sem mellékes, hogy a baloldal nem támogatta 2021-ben a pedofilellenes törvényt.



A megoldás: nincs kegyelem

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön bejelentette: a kormány nevében benyújtott egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elítélt kegyelmet kaphasson.

Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel. Nekem is van öt gyermekem és hat unokám, ha valakik hozzányúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy miszlikbe kell vágni, ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni

– mondta a miniszterelnök az alkotmánymódosítás bejelentésekor.

Novák Katalin néhány napja egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „undorodom a pedofíliától, az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartom.” A kormányfő bejelentése után üdvözölte az alkotmánymódosítást, és jelezte, hogy alá fogja írni, miután az Országgyűlés megszavazza.