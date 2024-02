Ismét bezsebelte az egyik legnívósabb üzleti díjat a BGE

Újra elnyerte a PRME Champion címet a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) – adta hírül honlapján az egyetem. Az intézmény hét éve csatlakozott az ENSZ által támogatott fenntarthatósági kezdeményezés, a PRME (Principles for Responsible Management Education) hálózatához.

A programban Magyarországot egyedüliként képviselő BGE a világ 47 üzleti egyetemével közösen a felelős üzleti oktatás kulcsfontosságú területeinek – tantervek, kutatás, oktatási keretrendszerek, fenntarthatóságon alapuló partnerségek és tudáscsere – továbbfejlesztésén dolgozik majd a jövőben.

Fejlesztési stratégiájával összhangban a BGE oktatási tevékenysége során is előtérbe állítja a fenntarthatóságot: az egyetem több mint száz tantárgya foglalkozik kifejezetten fenntarthatósággal vagy világít rá ennek kapcsolódására az egyes tudományterületekhez.

Tudatosan alakítjuk ki hallgatóink fenntarthatósági attitűdjét, felruházva őket a fenntarthatósági szemlélet aktív érvényesítésének képességével

– szögezte le Heidrich Balázs, a BGE rektora, aki szerint az intézmény külön hangsúlyt fektet arra, hogy saját felelős működésével is pozitív hatással legyen környezetére és a társadalom egészére.

Ebben a szellemben csatlakozott még 2017-ben az egyetem az ENSZ által támogatott fenntarthatósági kezdeményezés, a PRME hálózatához.

A 2007-ben létrehozott platform célkitűzése a fenntarthatósági elvek gyakorlatba ültetésének elmélyítése az üzleti oktatásban, hogy abból olyan végzettek kerüljenek ki, akiknek megvannak a képességeik a fenntarthatósághoz szükséges jövőbeni változások előidézéséhez.

A BGE tavaly érdemelte ki először – számos jelentkező közül, Magyarországról egyedüli felsőoktatási intézményként – a PRME Champion címet a UN PRME titkárságától, amelyet most újra elnyert.

Ez az elismerés azoknak a fenntarthatóság iránt elkötelezett üzleti egyetemeknek jár, amelyek az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival összhangban töltenek be vezető szerepet az üzleti oktatásban szerte a világon.

A BGE rektora szerint évről évre emelkedő trendet mutat a BGE alkalmazottainak, oktatóinak és kutatóinak fenntarthatósági tematikájú cikkeinek aránya a teljes publikációs listában, meghaladva az 5 százalékot.

Az egyetemen külön kiválósági központ foglalkozik fenntarthatósági kutatások összefogásával és ösztönzésével, amely ahhoz is hozzájárul, hogy a hallgatók is be tudjanak kapcsolódni a globális problémák felismerésére és az ezekre adható lehetséges megoldások kialakítására irányuló nemzetközi együttműködésekbe a fenntarthatóság legkülönbözőbb területein.