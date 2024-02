Kitört a belháború a zuglói baloldalnál, megszűnt a Momentum-frakció

Nos, látod, ismét ferdítesz, és alátámasztod, miért nem vállalok közösséget veled és miért hagyom ott inkább azt a közösséget, amiért 7 évig dolgoztam! A Momentum Országos Elnöksége megerősített jelöltként, ráadásul két kerületben is, ugyanis pont azért, hogy maradhassak, át akartam menni olyan helyre, ahol nem áskálódás, hanem érdemi munka folyik. Ezért aztán jelentkeztem a 8. kerületbe is. A lakásbérlet pedig piaci alapú volt akkor is, most is az, a hazug állítások miatt jogerős bírósági ítélet van a kezemben a Pesti Srácok ellen! Megjegyzem most is, a magánlevél nyilvánosságra hozásával is személyiségi jogot sértettél! A saját érdekedben tartózkodj a továbbiakban minden további ilyen cselekménytől, mert már nincs, ami megkössön a feljelentés megtételében!