Kocsis Máté: Kár, hogy a nevüket áldozták ezért a gátlástalan klubrádiósért

„Kevés ízléstelenebb címet olvastam annál, mint amit a DK-közeli Telex ma produkált. Ráadásul két női szerzővel végeztették el a piszkos melót” – kezdte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-bejegyzését, majd kifejtette:

„Történt ugyanis, hogy az Arató nevű romlott klubrádiós kommunista két családanyáról (Novák Katalin és Varga Judit) Kurvák cseréje címmel tett közzé írást vasárnap. A máskor oly érzékeny baloldali politikusnők hallgatnak azóta is, akárcsak a külföldi pénzért versengő és Gyurcsányék kívánságait leső dollármédia. Az általános felháborodások után Arató azt hazudta (ahogy a klubrádióban tanulta), nem is így tette közzé a cikket, majd amikor ez nevetségessé vált már a sajátjai előtt is, törölték azt.