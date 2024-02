Orbán: A modern politika vastörvénye az alázat

– A modern politika vastörvénye az alázat – jelentette ki mai évértékelőjében Orbán Viktor. Politikustársainak azt üzente: „akármilyen magasan is vagy, egyedül sosem lehetsz okos”. – Nincs védett hely, a legmagasabb hivatalban is lehet hibázni. A politikai hiba akkor is hiba, ha van rá magyarázat – utalt a köztársasági elnök által adott kegyelemre.

– A lemondás esélyt adott Magyarországnak, hogy a bajból megerősödve kerülhessünk ki és úgy is fogunk – húzta alá Orbán Viktor a történtekkel kapcsolatban. Mint mondta, a magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni.

Jelezte, hogy egy új gyermekvédelmi törvényt kell benyújtani az Országgyűlésnek. A megfogalmazása szerint kétszínű baloldalnak azt üzente, ott majd vitézkedhetnek.

– Az átmeneti időszakot szorítsuk minimálisra, ahogy az egy erős kormányzó párthoz illik – üzent a Fidesz-frakciónak a miniszterelnök az új államfő megválasztása kapcsán.

Szót ejtett róla, hogy öt éve kell nyomás alatt dolgozniuk, ami mindenkit megvisel. – Ötödik éve az egész ország és minden család keményen dolgozik, hogy megvédhessük azt, amit elértünk. A munkahelyeket sikerült megvédeni. Az egymillió új munkahely létrehozásán túl vagyunk. Még soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most – szögezte le.

Kiemelte, hogy sikerült megvédeni a nyugdíjakat is, az pedig bravúr, hogy sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal vett el az emberektől. A miniszterelnök ezért köszönetet mondott Varga Mihály pénzügyminiszternek.

