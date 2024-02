Szivárványhívők álruhában – azok akarnak kiállni most a gyermekekért, akik eddig az őket védő törvényt támadták

A partizános Gulyásnak sem tetszett a gyermekvédelmi törvény és a népszavazás

Gulyás Márton – aki szintén nem az a kifejezetten független típus – a gyermekvédelmi törvényt ezer és egy alkalommal minősítette, egyszer így:

Miért bojkottálja az ellenzék a putyini homofób törvényről szóló végszavazást? Röviden: mert morálisan ez a helyes, politikailag ez a racionális döntés.

A Partizán elfogultsága sem kérdéses. Tudható, hogy a baloldal amerikai kampánytámogatásában érintett amerikai szervezet a Partizánt is kisegítette. A csatorna a választási roadshow-jához szükséges 98 ezer dollárt (35 millió forint) a National Endowment for Democracytól kapta, a könyvelésüket pedig ugyanaz végzi, aki a DatAdat-ügyben is érintett – mutattak rá.

Baukó Attila Azahriah sem az az ember, aki erkölcsi magaslatokról bírálhatna bárkit is a színpadon állva

Ő az, aki a szolnoki palacsintafesztiválon egy rajongójával keveredett egy gyors légyottba, amiről így emlékezett meg:

Kettő lány is bejött, levarrtak meg ilyenek, és akkor elvittem egyet a toi-toi vécé mögé. Szerintem ez nekem alapvetően nem nagy gond, ezzel nekem nincsen problémám

A zenész a botrányt megúszta, pedig koncertekre nem csak nagykorú lányok járnak – nem mintha a felnőttkor felmentené őket a helyzet alól –, hanem kiskorúak is. Egyelőre nem tudjuk, hogy a sztárallűrökkel jócskán megáldott Azariah ellen tudna-e állni egy olyan csábításnak, amely a popsztárokat minden koncertjükön megtalálja, merthogy Azahriah D. Tóth Krisztának azt mondta, úgy vált tényezővé a közéletben, hogy „a terv szerint halad minden, mert nekem ez nagy cél volt”, hiszen „ez egy olyan hatalom, hogy ezzel adott esetben jól lehet szórakozni is, játszani”, mert „végül a saját gödrükbe ásnak bele és lesz egy társadalmi célú tükröződése ennek a dolognak” – idézték fel.

Ugye nem akarjuk, hogy Azahriah ismeretlen korú lányokkal elkövetett toi-toi kalandjai váljanak „társadalmi célú tükröződéssé”? Hogy gyermekvédelem ellen uszító baloldali influenszerek mutassanak nekünk utat erkölcs és gyermekvédelem ügyében?

– tette fel a kérdést az Alapjogokért Központ.