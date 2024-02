Tuzson Bence: Meg kell változtatni a brüsszeli gondolkodást!

– Milyen célkitűzései vannak az elkövetkezendő időszakra?

– Szintén nagyon fontos kérdés, amivel foglalkozunk, hogy a jogalkotó szándéka miként érvényesül, miután egy jogszabály életbe lép. Erre gyakorlati példa, hogy amikor a Nők 40 programot megalkottuk, akkor nyilván nem az volt a célunk, hogy egy nemváltó műtéten átesett férfi igénybe veheti a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét, hanem azoknak a nőknek akartunk segíteni, akik gyerekeket neveltek. Ugyancsak foglalkozni kell azzal, hogy amikor egy illető a saját jogát keresi, akkor nem tudja, hogyan kezdjen hozzá. Ezért fontos, hogy egy olyan jogtára legyen Magyarországnak, amelyből mindenki tud tájékozódni és világos magyarázatokat tartalmaz. Érdekesség, hogy ennek használatához a jövőben akár a mesterséges intelligenciát is használhatják majd az emberek. Emellett a fogyasztóvédelem területe is prioritást élvez. Itt már egy nagyot léptünk előre, mert jelentősen megemeltük a bírságokat, amik immár jelentős visszatartó erővel bírnak. Bizonyos esetekben már milliárdos bírság is kiszabható, ami a nagy láncoknak is megálljt parancsolhat. De nem állunk meg félúton, javaslatot fogunk tenni egy olyan szervezetrendszer kialakítására, ami még hatékonyabban tudja képviselni a fogyasztókat.

Emellett létrehoztunk egy munkacsoportot, amely az online csalásokkal foglalkozik, hogy a megfelelő büntetőjogi, valamint szervezeti lehetőségeket biztosítsa. Elejét akarjuk venni az online csalások terjedésének. Innen üzenem a csalóknak, hogy elkapjuk őket és elnyerik a méltó büntetésüket. Ezekkel kapcsolatos javaslatainkat hamarosan a kormány elé terjesztjük.

– Azon miniszterek közé tartozik, akik egyéni választókerületi képviselők is. Miként tudja összehangolni a választókerületi és a miniszteri munkát?

– Úgy kell dolgoznom, hogy mindkét munkának eleget tudjak tenni. Nem árulok el azzal titkot, hogy aki országgyűlési képviselő, valamint miniszter is, egy kicsit nagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkezik. Mindent megteszek azért, hogy a választókerületem érdekeit továbbra is ugyanúgy képviseljem, ahogy eddig. Fontos kiemelni, hogy ha a polgármestereknek nincsenek jó javaslataik, akkor hiába minden segítség. Azonban szerencsés helyzetben vagyok, mivel olyan polgármesterek vannak a választókörzetemben, akik megfelelően tudják képviselni a saját településüknek és az ott lakóknak az érdekeit, így közös erővel nagyon sok eredményt tudtunk elérni.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter. Fotó: Kurucz Árpád

– Öt, művészeket és kiadókat tömörítő közös jogkezelő egyesület mintegy negyven perben támadta meg bíróságon a miniszteri határozatait. Mi a véleménye erről a lépésről?

– Az a véleményem, hogy a jogkezelők által beszedett összegekből több járna a művészeknek. Nagy összegeket szednek be a jogkezelők, amit néha kevésbé átlátható módon kapnak vissza a művészek. Ez egy fontos ügy a következő időszakra nézve. A művészek többet érdemelnek! Ugyanakkor fontos tisztázni, hogy mit jelentenek a jogdíjak. Például ha egy pendrive-ot vásárolunk, akkor annak az árában komoly mértéket tesz ki a jogdíj, ez pedig az inflációt is növeli. Egy ilyen eszköz árának legalább 14 százalékát a jogdíj teszi ki. Ez nagyon régóta így van, ám egyszer majd át kell tekinteni, hogy mindez indokolt-e még a mai világban. Annak idején azon az alapon kerültek megállapításra a jogdíjak, hogy az emberek pendrive-okon vagy az SD-kártyákon zenét tároltak. Ugyanakkor manapság ez már jóval ritkábban fordul elő, inkább saját tartalmakat tárolnak az ilyen eszközökön. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a közös jogkezelők igényt terjesszenek elő arra, hogy emeljék a jogdíjat. Ennek a felső határa az infláció mértéke, afelett már külön kormánydöntés kell ahhoz, hogy ezt az igényt az igazságügyi miniszter elfogadhassa.

Ám ez nem azt jelenti, hogy ezt nem kell megindokolni. Megjegyzem, nagyon hasonlítanak a kérelmek egymásra, így valószínűleg összedolgoztak a jogkezelők. Az indoklás azonban elmaradt ezekben a határozatokban, így jogszerűség szempontjából más döntést nem tud hozni az igazságügyi miniszter.

– Nemrég egyeztetett Renner Erikával, akit a lúgos orvos áldozataként ismert meg az ország. Miről volt szó az egyeztetésen?

– Azon az állásponton vagyunk, hogy a bűnelkövetők megbüntetése mellett elsősorban az áldozatokra kell odafigyelni. Ezért működik tizenhárom áldozatsegítő központ, valamint három áldozatsegítő pont Magyarországon. Ezeken a helyeken az áldozatok különböző formában kaphatnak segítséget. Azzal kapcsolatban egyeztettem Renner Erikával, hogy ha valaki egy erőszakos bűncselekmény áldozatává válik, akkor joggal félhet attól, hogy miután kijön az elkövető a börtönből, akkor ismételten megkeresi őt. Erre jelenleg nincsen megfelelő védelmi mechanizmus a magyar jogrendszerben, ezen változtatni akarunk. Mindez azt jelentené, hogy mielőtt egy erőszakos bűncselekmény elkövetőjét feltételesen kiengedik a börtönből, meghallgatják az áldozatát is. Meg akarjuk teremteni, hogy lehessen olyan magatartási szabályokat előírni, amivel az elkövetőket távol tarthatjuk az áldozattól.