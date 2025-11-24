gázszállításSzlovákiaenergiaellátásföldgáz

Több gázt kapnak Magyarországtól a szlovákok, már nem csak az orosz gáz süvít a magyar hálózatban

A szadai kompresszorállomáson a közeljövőben elvégzendő fejlesztések révén egy év múlva a mostani mennyiségnél jelentősen több földgázt tud hazánk továbbítani Szlovákiába. A kapacitásbővítésnek köszönhetően nemcsak Szlovákia, hanem az egész kelet-közép-európai térség ellátásbiztonsága nagymértékben javul majd.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 14:38
Szijjártó Péter szerint a Török Áramlat kulcsfontosságú hazánk energiaellátása szempontjából Forrás: MTI
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. elvégezheti azokat a fejlesztéseket, amelyek eredményeként a jelenleginél sokkal több földgáz továbbítható Magyarországról Szlovákia területére. A szadai kompresszorállomás megnövelt kapacitásának legkésőbb 2026. október 1-jétől kell megkezdenie a kereskedelmi üzemet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott engedély szerint.

Hamarosan még több gázt továbbíthat hazánk Szlovákia területére, a fejlesztések révén az egész térség energiabiztonsága javulni fog
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A nagyobb szállítási kapacitás érdekében Szadán

  • ki kell cserélni a gázturbinát,
  • ki kell cserélni a kompresszorokat
  • és olajhűtőket kell beszerezni. 

A rendszerirányító a fejlesztést úgy kívánja megoldani, hogy más kompresszorállomásain meglévő kompresszort és gázturbinaegységeket telepít Szadára. Műszaki megoldásával a Szlovákiába történő szállításhoz szükséges óránkénti technikai kapacitás 400 ezer köbméterről 500 ezer köbméterre nő – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A kapacitásbővítés javítja a régió ellátásának biztonságát

Az FGSZ az évente frissítendő és a MEKH által jóváhagyatandó tízéves fejlesztési terve részeként kérte a hivatal engedélyét a beruházáshoz. Indoklása szerint azért kell megnövelni a szadai kapacitásokat, mert megnőtt a gázszállítás iránti igény Magyarországról Szlovákia felé a balassagyarmati gázátadó ponton. Az engedély megadásakor a MEKH elfogadta, hogy a rendszerirányító szerint azért kell ezen igényt kielégíteni, hogy az FGSZ hozzá tudjon járulni a Magyarországon történő átszállítások mértékének és a kelet-közép-európai régió ellátásbiztonságának további növeléséhez. Ugyanis a „régión belül is kiemelt fókuszban volt Szlovákia ellátásbiztonságának növelése a megfelelő mértékű szlovák tárolói töltöttség elősegítése révén”.

A hivatal is arra jutott, hogy a határkeresztező kapacitás növelése a regionális és európai közösségi szintű szállítási infrastruktúra bővítését segíti, továbbá növeli a többirányú, valós forrásbetáplálási lehetőségeket, ami pedig összhangban áll a közösségi energiapolitikában meghatározott ellátásbiztonsági célokkal.

Magyarország nem csupán a saját ellátását biztosítja, hanem a régió energiabiztonságában is kulcsszerepet játszik tranzitországként. Az országba érkező gáz mintegy felét azonnal továbbítjuk: óránként 403 ezer köbméter Ukrajna, 260 ezer köbméter pedig Szlovákia felé hagyta el a magyar hálózatot.

A hazai ellátás biztonságát a magas tárolói töltöttségi szint is garantálja. A magyarországi tárolók töltöttsége meghaladja a 69 százalékot, ami az ország éves gázfelhasználásának közel felét teszi ki. Ezzel szemben az ukrán tárolók töltöttsége alig haladja meg a 28 százalékot, ami a téli időszak közeledtével kiemeli a stabil és felkészült magyar energiapolitika fontosságát.

Szlovákia évekig Európa gázütőere volt, most alig kapnak gázt keletről

Szlovákiában nemcsak a piac, hanem a rendszerirányító is várja Magyarország felől a gázt. Északi szomszédunk fő gázvezetéke, az Ukrajna felől érkező és Nyugatra tartó Testvériség ugyanis „kiszáradt", mert az év elején leállt a rajta keresztüli szállítás az orosz–ukrán tranzitmegállapodás lejártával, és mert azt Ukrajna nem hosszabbította meg. A Testvériség fenntartási költségei azonban továbbra is jelentkeznek, de bevételt a cső már nem hoz, emelkednek az üzemeltető Eustream fajlagos kiadásai. „Ez megterheli az államkasszát, a gyárakat, legutóbb pedig több százezer háztartás számláit is” – írja a Hospodárské Noviny. A lap emlékeztet, hogy Szlovákia a tranzit leállása előtt, hosszú éveken át Európa gázütőere volt. Évente több mint 80 milliárd köbméter gáz áramlott a csövein. Ebből nagy haszonra tett szert a félig állami kézben lévő Eustream, az iparágat pedig aranytojást tojó tyúknak nevezte az államkincstár. 

Azonban tavaly az Eustream mindössze 17 milliárd köbmétert szállított keletről nyugatra, az idén pedig már ötmilliárd köbméterre sem számít a Szlovákia irányába délről és nyugatról vezető útvonalakon. Ez az eredeti mennyiség kevesebb mint tizede lesz. 2025 elején a szállítási tarifák már jelentősen emelkedtek, most pedig egy újabb áremelési kör van terítéken.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

