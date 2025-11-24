Több gázt kapnak Magyarországtól a szlovákok, már nem csak az orosz gáz süvít a magyar hálózatban

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. elvégezheti azokat a fejlesztéseket, amelyek eredményeként a jelenleginél sokkal több földgáz továbbítható Magyarországról Szlovákia területére. A szadai kompresszorállomás megnövelt kapacitásának legkésőbb 2026. október 1-jétől kell megkezdenie a kereskedelmi üzemet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott engedély szerint.

Hamarosan még több gázt továbbíthat hazánk Szlovákia területére, a fejlesztések révén az egész térség energiabiztonsága javulni fog

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A nagyobb szállítási kapacitás érdekében Szadán

ki kell cserélni a gázturbinát,

ki kell cserélni a kompresszorokat

és olajhűtőket kell beszerezni.

A rendszerirányító a fejlesztést úgy kívánja megoldani, hogy más kompresszorállomásain meglévő kompresszort és gázturbinaegységeket telepít Szadára. Műszaki megoldásával a Szlovákiába történő szállításhoz szükséges óránkénti technikai kapacitás 400 ezer köbméterről 500 ezer köbméterre nő – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A kapacitásbővítés javítja a régió ellátásának biztonságát

Az FGSZ az évente frissítendő és a MEKH által jóváhagyatandó tízéves fejlesztési terve részeként kérte a hivatal engedélyét a beruházáshoz. Indoklása szerint azért kell megnövelni a szadai kapacitásokat, mert megnőtt a gázszállítás iránti igény Magyarországról Szlovákia felé a balassagyarmati gázátadó ponton. Az engedély megadásakor a MEKH elfogadta, hogy a rendszerirányító szerint azért kell ezen igényt kielégíteni, hogy az FGSZ hozzá tudjon járulni a Magyarországon történő átszállítások mértékének és a kelet-közép-európai régió ellátásbiztonságának további növeléséhez. Ugyanis a „régión belül is kiemelt fókuszban volt Szlovákia ellátásbiztonságának növelése a megfelelő mértékű szlovák tárolói töltöttség elősegítése révén”.

A hivatal is arra jutott, hogy a határkeresztező kapacitás növelése a regionális és európai közösségi szintű szállítási infrastruktúra bővítését segíti, továbbá növeli a többirányú, valós forrásbetáplálási lehetőségeket, ami pedig összhangban áll a közösségi energiapolitikában meghatározott ellátásbiztonsági célokkal.

Magyarország nem csupán a saját ellátását biztosítja, hanem a régió energiabiztonságában is kulcsszerepet játszik tranzitországként. Az országba érkező gáz mintegy felét azonnal továbbítjuk: óránként 403 ezer köbméter Ukrajna, 260 ezer köbméter pedig Szlovákia felé hagyta el a magyar hálózatot.

A hazai ellátás biztonságát a magas tárolói töltöttségi szint is garantálja. A magyarországi tárolók töltöttsége meghaladja a 69 százalékot, ami az ország éves gázfelhasználásának közel felét teszi ki. Ezzel szemben az ukrán tárolók töltöttsége alig haladja meg a 28 százalékot, ami a téli időszak közeledtével kiemeli a stabil és felkészült magyar energiapolitika fontosságát.