A Titanic Oscar-díjas rendezője ezúttal koncertfilmen dolgozik, nem is akárkién

Márciusban debütál a mozikban a Billie Eilish nyári manchesteri koncertjein forgatott, 3D-ben készülő dokumentumfilm, amelynek James Cameron a rendezője.

2025. 11. 24.
Billie Eilish Grammy- és Oscar-díjas énekesnő vasárnap este posztolta a közösségi médiában, hogy a James Cameronnal készített dokumentumfilmje a Paramount forgalmazásában március 20-án kerül a mozikba – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Billie Eilish
Billie Eilish és James Cameron (Forrás: Instagram)

A Darkroom Records, Interscope Films és Lightstorm Entertainment közreműködésével született produkciót 3D-s formátumban láthatja majd a közönség.

Eilish az Instagramon kitette egy közös fotóját Cameronnal, és azt írta mellé, hogy Hit Me Hard And Soft című turnéja volt számára eddig a legkedvesebb, és egy álma vált valóra azzal, hogy a turnéról Cameronnal forgattak filmet.

A sztár már júliusban Manchesterben is elmondta koncertjein a közönségnek, hogy a szokottnál azért van több kamera, és azért viseli minden fellépésén ugyanazt a ruhát, mert valamin dolgozik James Cameronnal, ami 3D-ben készül. Annyit még hozzátett, hogy ne lepődjenek meg, akár fel is fedezhetik a rendezőt valahol a tömegben, de ennél többet akkor nem árult el.

Eilisről korábban már több dokumentumfilm született, köztük a Billie Eilish: Kicsit homályos a világ, amit R. J. Cutler rendezett, és a Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles című koncertfilm.

Az énekesnő Hit Me Hard and Soft című turnéja vasárnap fejeződött be San Franciscóban.

James Cameronnak, a Titanic háromszoros Oscar-díjas rendezőjének harmadik Avatar-filmje, az Avatar: Tűz és hamu december 18-án érkezik a magyar mozikba.

 

