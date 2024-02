Visszakapja a kárpátaljai magyarság a 2015 előtti jogait

– Az ukrán politika a legmagasabb szinten támogatja, hogy a 2015 előtti jogokat a kárpátaljai magyarság visszakapja – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára egy sajtóeseményen. Az államtitkár Szijjártó Péter külügyminiszterrel nemrég Kárpátalján tett látogatásáról elmondta: arra hívták fel az ukrán fél figyelmét, hogy a jogok visszaállítását lehetővé tevő törvényben most még vannak kiskapuk, amelyeket be kell zárni. Megegyeztek az ukránokkal arról, hogy a látogatástól számított tíz nap múlva a vitás kérdéseket át tudják beszélni, és remélte, hogy a kéréseiket teljesíteni fogják.

Az államtitkár hangsúlyozta:

a Kárpátalján élők véleményére voltak kíváncsiak, a helyi szervezeteket is bevonták, nem Budapesten találták ki, hogy mi lenne a jó a határon túliaknak.

Személyesen, a delegációról leválva, azt tapasztalta, hogy Ungvár kihalt volt, tél végi képet mutatott, szörnyűségekkel nem találkozott, a településre jellemző lüktető életet viszont nem találta.

Előrelépésnek tartotta, hogy a két ország közti fagyos csendet meg tudták törni ezzel a találkozóval.

Kérdésre válaszolva úgy vélekedett, hogy

a GMO-val szennyezett ukrán gabona kérdése uniós kérdés, mert a közvetlen szomszédos országoknak és a nyugat-európai országoknak egyaránt gondot okoz.

Kitért arra is, hogy a román AUR nevű párt erősödése okán azt kellene megvizsgálni, hogy mi vezetett oda, hogy egy szélsőségesen nacionalista párt ennyire meg tudott erősödni és várhatóan még több szavazót fog szerezni. A romániai magyarság legfontosabb érdeke, hogy az RMDSZ jó eredményeket érjen el minden egyes választáson. A billegő pozíciók megtartása fontos Szatmárnémetiben és Marosvásárhelyen, a magyarok lakta négy megyében pedig meg kell szerezni a vezető pozíciókat – emelte ki.

Potápi Árpád János úgy vélte, Felvidéken az országgyűlésből kimaradás oka lehet a teljes körű összefogás hiánya és lassú felépítése, de nem kritizálta azokat, akik sok munkát tettek az eddig eredményekbe.

Az uniós választás egy következő fokmérője lesz a magyar a szövetségnek, remélhetőleg sok embert meg tudnak mozgatni és elvinni a választásra.

Az államtitkár támogatta a média szerepét, aminek óriási jelentősége van, mert a segítsége nélkül a szavazókat nem tudják megszólítani, de emellett személyesen is el kell menni hozzájuk. – A „door-to-door” kampányt nem lehet kihagyni, az emberek díjazzák azt, hogy a jelöltek beszélgetnek velük – fejezte ki.

2024 az együttműködő nemzet éve

A nemzetpolitikáról szólva azt állította, fontos minél több emberhez elérni, mert nélkülük a nemzetpolitika megvalósíthatatlan lenne, ezért idén folytatják a tavaly megkezdett programot, amelyet „2024 az együttműködő nemzet éve” programnak kereszteltek. Ennek keretében a magyar nemzetnek adott támogatást úgy is meg tudják tenni, hogy hálózatokat erősítenek, idén a legfontosabb feladat ennek a tevékenységnek a koordinálása – mondta.

Példaként említette a média, a pedagógusok, a fiatalok, a vállalkozók, illetve az önkormányzatok hálózatát.

A határon túli pedagógusszervezeteket azért támogatják, hogy a magyar intézményrendszert megerősítsék, és minél több magyar gyermek jelentkezzen magyar intézményekbe.

Különböző ifjúsági szervezeteken keresztül el tudják érni a fiatalokat, az önkormányzatok számára testvértelepülési pályázatot írtak ki, ezzel is lehet erősíteni a kapcsolatokat. Az államtitkár kiemelt tényezőnek nevezte a lovassportot, amelyet külön pályázattal erősítenek, de más csapatsportokat, például a futballt és a jogkorongot is támogatják.

Fontos elérni azt, hogy meg tudják őrizni a magyar szülőföld megtartó erejét minden egyes régióban

– hangsúlyozta.

Folytatódnak a megkezdett programok

Potápi Árpád János jelezte: a közösségeket kétmilliárd forinttal támogatják pályázatok révén, ezeket idén együttműködő nemzet elnevezéssel írják ki. Továbbviszik a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-programot, ahogy a Kárpátaljai szociális programot is. Kiemelte: egyetlen kárpátaljai programot sem állítottak le, hanem karitatív programokkal erősítették a helyben lakókat a történelmi egyházak és a nagycsaládosok segítségével. – Akinek nem kellett bevonulnia katonának, azok kitartottak és otthon vannak Kárpátalján. Szükség van a háborús időkben a pandémia után a gyermekpszichológusok támogatására is, mert Kárpátalján nem annyira kiterjedt a hálózatuk. Folytatjuk a babacsomagok támogatását, anyasági támogatást is biztosítunk, meghirdetjük a Miénk a város! játékot, ami összekapcsolja a fiatalokat és az időseket, egész családok játszanak, odafigyelünk a generációváltás problémájára is – sorolta az államtitkár.

Szerinte a családoknak ott kellene maradni, ahol mindig is éltek, amit akkor lehet elérni, ha magyarok kezében vannak a magyar földbirtokok, illetve élettel és tartalommal kell megtölteni a mindennapokat.

Folytatják a mentorprogramot is, ahová minden évben sok mentor és mentorált jelentkezik, továbbá idén is megtartják a vállalkozók éves találkozóját.

Mindenki vegyen részt a Határtalanul programban!

Az államtitkár úgy folytatta: bejelentkeznek a Szakma sztár versenyre a külhoni szakiskolások részvételélével és megrendezik a Kárpát-medencei médiatalálkozót Visegrádon. Meghirdetik a Magyar szemmel fotópályázatot is. Újabb diákcsoportokat tudnak eljuttatni a Határtalanul programba, az idei tanévben a pályázó gyerekek és csoportok közül mindenki el tud utazni, mintegy 47 ezer gyermeket tudnak a folyamatba bevonni, ezzel a közösséget és az egyéneket is tovább erősítve. Hozzátette:

meg fogják keresni azokat az iskolákat is, amelyek nem pályáznak a programban, azt szeretnék megtudni, hogy ezek az intézmények miért nem adják meg a diákjaiknak ezt az élményt.

A lovaskultúrát újra kell tanulni és a hagyományokat tovább kell örökíteni, 89 egyesület tevékenységét támogatták tavaly, ezt is meg fogják hosszabbítani. Folytatják a sportakadémiák fejlesztését Kárpát-medence-szerte, ez a magyar sport háttérbázisát is növelheti – fejtette ki Potápi Árpád János.