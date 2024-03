Az óbudai korrupciós botrány negyedik gyanúsítottja is börtönbe kerülhet

Múlt hét pénteken a Budai Központi Kerületi Bíróság harminc napra elrendelte ugyan az óbudai korrupciós botrány három gyanúsítottjának a letartóztatását, ám egy személy esetében a bíróság a bűnügyi felügyelet mellett döntött.

Emiatt az ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt eljáró Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) fellebbezést jelentett be. Ha másodfokon az ügyészségnek ad igazat a bíróság, akkor a negyedik gyanúsított is rács mögé kerül. A döntés ellen a három letartóztatott gyanúsított is fellebbezett, ők enyhébb kényszerintézkedést szeretnének, így a bírósági végzés az ő esetükben sem végleges.

Ahogy arról már többször beszámoltunk, a KNYF egy héttel ezelőtt négy embert vett őrizetbe a III. kerületi önkormányzatot érintő korrupciós bűnügyben. A gyanúsítások egy köddé vált cégről, fiktív szerződésekről, kenőpénzekről, korrupcióról szólnak.

Milliós kenőpénzeket számolhatott a baloldal háttérembere

A nyomozó ügyészek a DK-s vezetésű óbudai önkormányzatnál is házkutatást tartottak. Az eljárás összefüggésben állhat a 2022-es országgyűlési választás előtt kirobbant üggyel, ami pedig nem más, mint a III. kerületi korrupciós botrány, amiben a KNYF jó ideje nyomozást folytat. Az ügyben több név is előkerült a sajtóban, köztük a baloldal egyik fontos háttérembere, P. Gábor.