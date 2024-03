Csúcsfegyverekkel jelenik meg Magyarország külföldön

– Magyarország nagy lehetőség előtt áll, az elindított és mára komoly lendülettel zajló haderőfejlesztés a hazai tulajdonú védelmi iparra épül, de nem elégedhetünk meg azzal, hogy ez csak a magyar honvédség igényeit elégítse ki. A célunk, hogy egy komoly exportképességgel rendelkező iparágat építsünk fel – fogalmazott a honvédelmi miniszter a Magyar Védelmi Exportügynökség (VEX) pénteki rendezvényén a Honvédelem.hu beszámolója szerint.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: – Magyarország időben, a 2010-es évek elején felismerte, hogy újra kell építeni az ország védelmi képességeit, és el kell indítani a komplett haderőfejlesztést. A stratégiai építés jelenlegi fázisában az előttünk álló feladat az, hogy a Magyarországon gyártott hadiipari termékeket az exportpiacokra is eljuttassuk – tette hozzá.





– A magyar gazdaság teljesítőképessége 2015-ben jutott el arra a pontra, hogy megkezdődhetett a korábbi kormányok által elodázott komoly haderőfejlesztés, amely a szárazföldi és a légierő eszközeinek komplett cseréjét is magába foglalta. Akkor még a jelenleginél kisebb védelmi ipari kapacitásokra támaszkodva, elfogadható árakon és szállítási határidőkkel kötöttünk szerződéseket, és ennek előnyeit most élvezhetjük – mondta.



A tárcavezető emlékeztetett: a semmiből indult el egy államilag is finanszírozott védelmi ipari komplexum kiépítése a legnagyobb nemzetközi hadiipari vállalatokkal. Az elmúlt években zöldmezős beruházás keretében sorra jöttek létre a gyártóbázisok: Zalaegerszegen a Rheinmetall-lal közösen Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek készülnek, az Airbus Gyulán hozott létre gyárat helikopter-alkatrész gyártására, Kiskunfélegyházán lőszergyár jött létre.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: ezek a gyártási kapacitások a Magyar Honvédség igényeit meghaladó szintre méretezettek, ezért fontos, hogy az exportpiacokat is elérjék. Hozzáfűzte: Magyarországnak vissza kell építeni azt a képességét, hogy az itthon legyártott hadiipari termékeket a nemzetközi piacokon értékesítse, mert enélkül gyakorlatilag „féllábú” lenne a védelmiipar-fejlesztés. Véleménye szerint ez többéves építkezési folyamat lesz, de hangsúlyozta, el kell oda jutni, hogy a Magyar Védelmi Exportügynökségbe tömörült cégek, valamint a részben állami tulajdonban lévő hadiipari vállalatok termékei a külpiacokra is eljussanak.

Borítókép: A Zalaegerszegen gyártott Lynx gyalogsági harcjármű kategóriája egyik legmodernebb eszköze (Fotó: Lakatos Péter)