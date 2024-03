Ez a legcsodálatosabb dolog az életben az államtitkár szerint

Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője kijelentette, hogy az apa-, nagyszülő- és testvérfüzetek után nagyon régi tartozás volt az édesanyáknak szóló kiadvány elkészítése. Mint mondta, az Anyafüzet segíti az anyákat abban, hogy lelkileg és fizikailag is felkészüljenek a szülésre, és így a szülésélményük pozitív legyen.

Ódor Andrea országos vezető védőnő a sajtótájékoztatón ismertette: a kiadvány a legalapvetőbb ismereteket foglalja össze hétköznapi nyelven a várandósságról és az édesanyában zajló változásokról. A korszerű ismeret nagyon fontos a szülők számára a szorongások leküzdésében is – szögezte le. Jelezte, hogy a kismamák a terhesgondozás során a védőnőktől szerezhetik be az Anyafüzetet, amelyet elektronikus formában és hangoskönyvként is elérhetővé tesznek.