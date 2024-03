Fókuszban a fiatalok igényei

– A fiatalok egyre inkább keresik azokat a lehetőségeket, hogy a munkavégzés mellett is minél több időt tudjanak a családjukkal tölteni, a kormány számára pedig fontos, hogy kielégítse a családok változó igényeit – mondta a Hornung Ágnes, aki a munka és a magánélet összehangolásának fontosságáról beszélt a Műegyetem állásbörzéjén. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára a Családbarát Magyarország Központ standjánál tartott sajtótájékoztatón jelezte,

folyamatosan finomhangolják a komplex, mindenre kiterjedő családpolitikai rendszert annak érdekében, hogy reagálni tudjanak a változásokra.

– A munka és a magánélet közötti minőségi kapcsolat és egyensúly legfontosabb pillére a gyermekek biztonságos elhelyezése, ezért fordított kiemelt figyelmet a kormány a bölcsődefejlesztésekre. Az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül a bölcsődei rendszer, a férőhelyek száma megduplázódott – emelte ki az államtitkár, aki szerint ma elmondhatjuk, hogy

szinte minden magyar család el tudja helyezni a gyermekét bölcsődében.

Hornung Ágnes nagyon fontos pillérnek nevezte az otthonteremtést is, amihez a kormány ugyancsak jelentős támogatást biztosít.

– Európa egyik legnagyobb otthonteremtési programját vezettük be 2024 január elsejétől csok plusz néven. Ez egy olyan államilag támogatott, fix kamatozású hitel, amelynek kamata a teljes futamidő végéig garantáltan 3 százalékos. A családok a vállalt gyermekek számától függően 15, 30 vagy 50 millió forinthoz juthatnak hozzá a csok plusz révén, amely új és használt ingatlanra is azonos összegben vehető fel, sőt, akár a meglévő lakás bővítésére is fel lehet használni – emlékeztetett az államtitkár.

Kitért arra is, hogy csok plusz-szal az új és használt lakás vásárlása is illetékmentes, ráadásul, ha a fiatalok első közös ingatlanuk megszerzéséhez szeretnék igénybe venni ezt a támogatást, akkor csak tíz százalék önrészt kell befizetniük. Hornung Ágnes fontosnak nevezte a családok anyagi biztonságát is, jelezve:

a gyermekesek számára nagy segítséget jelent a családi adókedvezmény.

Hozzátette azt is, hogy a családok „testi-lelki-szellemi egészségének” elősegítése és megőrzése ugyancsak prioritása, erre a kormány szeretne a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetni.



Borítókép: Illusztráció. Fotó: Shutterstock