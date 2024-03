Kedden még élvezhetjük a tavaszt, de már nyakunkon a fagy + videó

Kissé borult, helyenként ködfoltokkal indul a reggel, de a délelőtt folyamán mindenhol feloszlanak majd, és helyüket változó mennyiségű gomolyfelhőzet veszi majd át. A HungaroMet tájékoztatása szerint marad a tavaszi időjárás és többórás napsütésben bízhatunk, néhány helyen viszont előfordulhat zápor is, illetve egy-egy zivatar. Ezekre legnagyobb esély elsősorban az Északi-középhegységben van, másodsorban pedig az Alpokalján és a délnyugati, déli tájakon.

Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű, a délkeleti, keleti határnál lesz a legmelegebb.

Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.

A tájékoztatás szerint bár az átlagosnál jóval magasabb hómérséklet a következő napokban is kitart majd, csütörtöktől jelentős lehűlés várható és a hajnali fagyok is visszatérnek, -5 fok is lehet majd.

