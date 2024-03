Élvonalban a magyar űrkutatás és az űripar + videó

Kitért arra is, hogy megalkottak egy műholdcsaládot, amelyet a műszaki egyetem segítségével juttattak Föld körüli pályára. Hamarosan egy nemzetközi konzorcium részeként egy holdjárón is a Radnanóval fognak méréseket végezni. Kiemelte, sok ezer munkaórát fektettek abba, hogy ilyen sikert érjenek el, de bebizonyították, hogy működtetni lehet az űrben egy ilyen parányi eszközt, és olyan problémákat oldani meg vele, amelyeket eddig még senki nem tudott. Felidézte, felkérést kapott egy nemzetközi sugárvédelmi konferenciára, ahol orvosok keresték meg, akik saját célra használnák a magyar startup fejlesztését, de más iparágak is érdeklődtek iránta. Mint mondta, használják a robbanásszerűen fejlődő mesterséges intelligenciát is, amellyel a mérnököket támogatják.