Mutatjuk az idei önkormányzati és az EP-választás legfontosabb tudnivalóit

Ünnepélyes beiktatása után két nappal már ki is tűzte az idei választások időpontját Sulyok Tamás köztársasági elnök. Döntése szerint június 9-én lehet majd voksolni az Európai Parlament magyarországi képviselőire, illetve az önkormányzati képviselőkre és a polgármesterekre – számolt be róla a hirado.hu. Miután a közleményt kedden nyilvánosságra hozta a Sándor-palota, a jelölő szervezetek már kérhetik is a nyilvántartásba vételüket az illetékes választási bizottságoknál. A választáshoz szükséges új nyomtatványok és határidők pedig már elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

Fontos határidők

A portál tájékoztatása szerint

azok a választópolgárok, akik átjelentkezést, mozgóurnát vagy külképviseleti szavazást igényelnek, április 4-től nyújthatnak be a kérelmüket.

A jelöltek és pártok kampánya április 20-án kezdődik majd. Azok a magyar állampolgárok, akiknek nincs magyarországi (vagy uniós) lakcímük, május 15-ig kérhetik névjegyzékbe vételüket és levélben szavazhatnak majd.

Azok az uniós állampolgárok, akik szeretnének szavazni az EP magyar képviselőire, május 24-ig kérhetik névjegyzékbe vételüket.

A nemzetiségekhez tartozóknak további egy hétig, május 31-ig van erre idejük, hogy részt vehessenek a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

A választás kiírása után azonnal megkezdték az előkészületi munkálatokat Kaposváron. A településen 59 szavazókörben adhatják majd le a voksukat a választópolgárok júniusban. Már az ehhez szükséges urnákat és szavazófülkéket is beszerezték. Június 9-én a 21 magyar európai parlamenti képviselőről, valamint a főpolgármester, csaknem 3200 polgármester, mintegy 16 500 települési, több mint 400 vármegyei és 33 fővárosi önkormányzati képviselő személyéről döntenek a szavazók.

Az idei júniusi voksolás különlegessége, hogy egy napon lesz az európai parlamenti és az önkormányzati választás.

Mivel 2019 októberében öt évre választották meg a mostani polgármestereket és testületeket, a Nemzeti Választási Iroda felhívta a figyelmet arra, hogy a megbízatásuk 2024. október 1-jéig tart. Így a júniusban mandátumot szerző településvezetők és képviselők csak októberben léphetnek hivatalba.

Nő a képviselők száma az EP-ben

Az Európai Unió tagállamainak polgárai 1979 óta közvetlenül választják meg az Európai Parlament tagjait, így az idei lesz a tizedik választás. Az európai parlamenti választásra ötévente kerül sor, az Európai Parlament által meghatározott, csütörtöktől vasárnapig tartó négynapos időszakban, 2024-ben június 6. és 9. között.

Az EP létszáma a tagállamok lakosságszámának emelkedése miatt 705-ről 720-ra nő, Magyarországnak 21 képviselője lesz.

A választáson az Európai Unió tagállamainak állampolgárai – amennyiben nem az állampolgárságuk szerinti tagállamban van a lakóhelyük – a tartózkodási helyük szerinti tagállam listáira is szavazhatnak, és választhatók is abban a tagállamban. Ha az állampolgárságuk szerinti ország választási joga ezen felül lehetővé teszi azt is, hogy más tagállamban tartózkodva is szavazhassanak, akkor el kell dönteniük, hogy melyik tagállam választásán akarnak részt venni, a kettős szavazás ugyanis tilos.

Magyarország biztosítja, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok külföldön is leadhassák szavazatukat. Ezenkívül regisztráció után voksolhatnak az EP-választáson azok a magyar állampolgárok is, akiknek sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában nincs lakcímük. Ők regisztrációt követően levélben adhatják le voksukat.

Az európai parlamenti választáson a voksolás végeredménye csak akkor hozható nyilvánosságra, amikor a 27 tagállam összes szavazókörében befejeződött a szavazás. Mivel Olaszországban csak vasárnap este 11 órakor zárnak a szavazókörök, az előzetes adatok csak este 11 óra után lesznek elérhetők.

Mi a helyzet az önkormányzati választásokkal?

Az önkormányzati választáson szavazhat 7,68 millió magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, mintegy 35 ezer bevándorolt, letelepedett menekült és az Európai Unió más tagországának magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgára, ők mintegy 137 ezren vannak.

Ellentétben az EP-választás névjegyzékével, ahol kérniük kell, ha a magyar listákra kívánnak szavazni, az önkormányzati választás névjegyzékére automatikusan felkerülnek.

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a tízezernél vagy ennél kevesebb lakosú településen a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt és a vármegyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg. A tízezernél több lakosú település polgármesterjelöltje és a főpolgármester-jelölt esetében a jogszabály tételesen meghatározza a jelöltséghez szükséges ajánlások számát. Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a tartózkodási helyén akar élni a választójogával, május 31-én 16 óráig kérheti átjelentkezését. A választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.