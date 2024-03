Rétvári Bence: Az éghajlatváltozással egyre inkább nő a vízért folyó háborúk veszélye

A vízügyi területen dolgozók az emberek jólétének alapvető szükségletéért dolgoznak, és egyben a békéért is – hangsúlyozta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára a víz világnapja alkalmából adományozott elismerések átadási ünnepségén, pénteken Budapesten. Rétvári Bence ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy

a világban dúló háborúk sok esetben a vízért folynak, és az éghajlat változásával ez a veszély nem csökkenni, hanem nőni fog.

Szavai szerint a békét szolgálja, ha a szakemberek azon munkálkodnak, hogy mindenkinek legyen elegendő vize.

Fontos, hogy a víz inkább összekösse, mintsem szétválassza az embereket

– mondta, megjegyezve: az idei világnap mottójául a Víz a békéért szlogent választották. Rétvári Bence kiemelte: a klímaváltozással egyre fontosabbá válik a vízügyi terület munkája. Ezért a kormány is megerősítette ezt a szakterületet és szívén viseli a dolgozók megbecsülését – fűzte hozzá. Az államtitkár megköszönte a vízügy munkatársainak helytállását és teljesítményét, hangsúlyozva: a magyar vízigazgatás európai mércével mérve is jóval nagyobb biztonságot garantál, mint más országoké. A magyar vízügyi mérnökség munkája világszerte ismert – mutatott rá, jelezve: a szakma hírnevét mutatja az is, a vízügyi képzésekre sokan jönnek ide külföldről tanulni a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében. Rétvári Bence úgy fogalmazott:

a magyar emberek biztonságban vannak, mert a vízügyi szakemberek a lehető legprofesszionálisabb árvízvédelmet valósítják meg, és a száraz időszakokban is megfeszített, precíz munkával dolgoznak a víz eltárolásán.

Példaként idézte a tavaly augusztusi óriási esőzést is, amikor a vízi szakemberek és a katasztrófavédelem munkatársai a legjobb vízügyvédelmi rendszert alakították ki. Munkájuk olyan precíz volt, hogy sikerült a magyar emberek életét, vagyonát, biztonságát megőrizni a nagyon gyorsan kialakuló veszélyhelyzetekben is – húzta alá. Az államtitkár kiemelte azt is, hogy az egy főre jutó vízkészletet illetően Magyarország az egyik legjobb helyzetben van a kontinensen. Megjegyezte továbbá, hogy az év második felében esedékes európai uniós magyar elnökség új lehetőségeket nyit meg a vízügy területén is. Az ünnepségen Rétvári Bence elismeréseket is átadott az ágazatban tevékenykedőknek.