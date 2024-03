Több mint nyolcszázmilliót bukhat Cegléd a befuccsolt beruházások miatt

A ceglédi közgyűlés még az előző Fidesz–KDNP-s polgármester hivatali idejében, 2016. június 23-án döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Versenyképes Közép-magyarországi operatív programhoz a település Északi Ipari-Kereskedelmi Övezetének bővítésére. A projekt összege 500 millió forint volt, amihez önrészt sem kellett vállalni. A beadott pályázatban az önkormányzat vállalta az ipari terület könnyű közúti megközelíthetőségének biztosítását infrastrukturális fejlesztések révén, teljesen közművesített telkek kialakítását, valamint szolgáltatóház építését és működtetését. A pályázatot a város 100 százalékos önkormányzati tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Ceglédi Városfejlesztési Kft. előkészítésében nyújtották be. Az önkormányzat 2017-ben nyert a pályázaton, így elkezdődhetett a tervezési szakasz.

A projekt tervezési fázisában az útépítés, a magasépítés, a csatornarendszer, az elektromos és távközlési hálózat tervei, tervezői költségvetései 2019 második felére elkészültek. A piaci ár pontos feltérképezése érdekében az önkormányzat elkészítette a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentációt, amit az európai uniós források felhasználásáról szóló jogszabályoknak megfelelően a közreműködő szervezet jóváhagyott.

Változott a terv

A közbeszerzést 2019 végén írták ki, miután megkezdte munkáját a baloldal által támogatott Csáky András vezette önkormányzat, de tudomásunk szerint csak az útépítésre érkezett be érvényes ajánlat, a többi munkára 2020 januárjában újabb eljárás indult. Az útépítést a Colas Út Építőipari Zrt. nyerte el, amely meg is kezdte a beruházást 2020 nyarán. Az építőipari árak ekkorra már olyan mértékben növekedtek, hogy a projekt sikeres megvalósulása ellehetetlenült volna, ezért Földi László KDNP-s országgyűlési képviselő közbenjárásával sikerült elérni, hogy újabb támogatás érkezzen. 2020 júliusában további 150 millió forinttal, 650 millió forintra emelkedett a beruházás teljes költségvetése. Időközben a beruházás műszaki tartalma is csökkent, a szolgáltatóház megépítését elvetették.

Információink szerint a beruházással kapcsolatban 2021 és 2023 között nem történt érdemi előrelépés, Csáky András polgármester folyamatosan csak a határidők meghosszabbítását kérte az irányító hatóságtól. A többször módosított – és jelenleg is érvényes – támogatási okirat alapján

a projekt megvalósításának határideje 2023. június 30-án, az elszámolásé pedig 2023. szeptember 30-án járt le.

Ezeket az időpontokat is módosítani szerette volna a polgármester, de ezt dokumentumokkal már nem tudta igazolni. Az irányító hatóság hiánypótlást kért, amire azóta sem kapott választ, így maradt az eredeti határidő. A hatóság arra is felhívta Csáky András polgármester figyelmét, hogy 2024. március 31-ig szükség lesz a projektben érintett létesítmények jogerős használati engedélyére, valamint azok fenntartását is meg kell kezdeni. Ezenkívül az önkormányzatot figyelmeztették: ha a határidőre továbbra sem érkeznek meg a megfelelő dokumentumok, akkor a megítélt támogatási összeget vissza kell fizetni.