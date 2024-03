Világháborús bombákat találtak a siófoki Tescónál

Második világháborús robbanótestek kerültek elő a siófoki Tesco áruháznál, a tűzszerészi művelet idejére a rendőrség lezárta az áruház parkolójának egy részét – tájékoztatta a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred kommunikációs altisztje az MTI-t.

Bólyi Bálint törzsőrmester elmondta: Siófokon, a Vak Bottyán utcai áruháznál fűnyírás közben került elő egy feltételezett robbanótest.

A tűzszerész járőr a terület átvizsgálásakor több különböző kaliberű, második világháborús robbanótestet azonosított, a továbbiak felkutatása még tart.

A művelet idejére a rendőrség három parkolósávot elzárt a forgalom elől.

Bólyi Bálint a Somogy vármegyei lap kérdésére válaszolva közölte: a kiérkező tűzszerész járőr parancsnoka a terület átvizsgálása során több, különböző kaliberű, második világháborús robbanótestet azonosított.

A tűzszerészi művelet idejére megközelítőleg egy harmincszor ötven méteres területet zártak el az autóforgalom elől.

Az év elején Csepelen is találtak egy negyedtonnás második világháborús bombát. Mederkotrás közben bukkantak rá a 250 kilogrammos szovjet hídromboló légibombára a csepeli szabadkikötőben. A bomba nem igényelt hatástalanítást, és mivel szállítható állapotban volt, azonnal meg is kezdték a kiemelését. Tavaly októberben pedig egy második világháborús magyar Messerschmitt Me 109 típusú vadászgép roncsait emelték ki a Balatonból.