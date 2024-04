A gyermekek akár napi öt órát is lógnak a neten, mindenféle szülői korlátozás nélkül

A Digitális Témahét Magyarország legnagyobb digitális pedagógiai kezdeményezése, amely 2016-ban indult útjára az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére.

Kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése. Fontos törekvés továbbá az is, hogy a pedagógusok tudatos és biztonságos, kreatív digitáliseszköz-használatra épülő tanulási folyamatokat tervezzenek és valósítsanak meg.

A Safer Internet Centerük (azaz a Biztonságosabb Internet Központjuk) hazai tudatosságnövelő központként azért csatlakozott most is a témahéthez, hogy minél gyakrabban és minél több fórumon felhívják a figyelmet az internet előnyeire, lehetőségeire, de az esetleges veszélyeire is. Oktatóik kötetlen, interaktív formában tartottak előadásokat a biztonságos internethasználatról a hazai általános és középiskolákban. De előfordult, hogy a tanulók osztották meg saját tapasztalataikat, tudásukat a szakemberekkel. Így került a középpontba például az egyik előadáson a „Green screen” technológia, azaz a zöld háttér előtt különféle tartalmakat gyártó gyermekek fogalma.

A Digitális Témahét népszerű volt, az iskolák nyitottak a digitális védelemről szóló oktatásokra.

Érdemes azonban odafigyelni néhány oktatójuk személyes tapasztalataira: úgy látják, hogy

a gyermekek sajnos semmiféle veszélyt nem éreznek a digitális térben: többségük nyilvános profilt használ, rengeteg tartalmat oszt meg, és idegenekkel csetel.

A gyermekek internetezési szokásairól kiderült, hogy akár napi 5 órát is lógnak a neten, mindenféle szülői korlátozás nélkül, mivel a szülő legtöbb esetben nem is tudja, hogy mit csinál a gyermeke a világhálón. A gyermekek elmondásából az is kiderült, hogy

a lányok sokkal nyitottabban viselkednek a digitális térben, mint a fiúk.

Jelenleg csaknem 30 fős a Saferinternet-oktatói csapatuk. Ők a jövőben is kitartóan tanítják a gyermekeket és felnőtteket a biztonságosabb internethasználatra. Előadásaik ingyenesen elérhetőek az ország egész területén. A Digitális Témahét után is várják az iskolák jelentkezését Saferinternet honlapjukon – közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület.