Dohányboltokban razziázott a hatóság, kiskorúakkal tesztelték az üzleteket

Az elmúlt időszakban országosan több mint 1500 trafikot ellenőriztek fiatalkorú próbavásárlókkal, az online térben pedig közel hetven jogosulatlanul dohányterméket áruló webshopot blokkoltak – adta hírül lapunkhoz eljuttatott közleményében a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH).

Mint ismert, a fiatalkorúak védelme érdekében a trafikoknál nagyon szigorú a szabályozás. 18 éven aluli személyt dohánytermékkel kiszolgálni, részére dohányterméket értékesíteni tilos, illetve 18 éven aluli személy a dohányboltban nem tartózkodhat. A fiatalkorút kiszolgáló dohánybolt esetében a három csapás elvét alkalmazza a hatóság:

az első eset után jelentős, minimum egymillió forintos pénzbírság, a másodiknál az előző bírságösszeg legalább másfélszeresét kitevő pénzbírság és harmincnapos ideiglenes boltbezárás a szankció.

Ha a dohánytermék-kiskereskedő egy éven belül harmadik alkalommal szolgál ki fiatalkorút, úgy az SZTFH a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyét visszavonja. Ennek következményeként az állammal kötött koncessziós szerződés megszűnik, így elvész a bevételt jelentő a dohánykereskedelmi jogosultság.

Mint írták, a szigornak már látható eredményei vannak:

az 1518 ellenőrzött trafiknak kevesebb mint tíz százaléka követett el ilyen jogsértést.

Ezekben az ügyekben április végéig összesen 55,3 millió forint bírságot szabott ki az SZTFH. A jogsértési mutató javult a tavalyi 22 százalékos és a tavalyelőtti 13 százalékos arányhoz képest. Az SZTFH célja, hogy soha egyetlen kiskorút se szolgáljanak ki a trafikokban, a hatóság ezért minden lehetséges eszközzel a jövőben is fel fog lépni.

Az SZTFH azonban nemcsak a trafikokat ellenőrzi, hanem folyamatosan monitorozza az online térben működő, jogosulatlanul dohányterméket áruló webshopokat is, amelyek kimondottan a leginkább veszélyeztetett fiatalokat megcélozva, a törvényt megkerülve, kivétel nélkül bevizsgálatlan ízesített elektronikus cigaretták távértékesítésére szakosodtak.

A februárban indult hatósági intézkedéssorozat eredményeként április végéig 67 honlap blokkolását rendelte el az SZTFH,

melyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az internetszolgáltatók bevonásával hajt végre. A törvényszegőkkel szemben eljárást is indít, akikre ötmilliótól egészen ötszázmillió forintig terjedő bírságot is kiszabhat. Eddig 27 ügyben az adott internetes oldal blokkolásán túl 213 millió forint közigazgatási bírság kiszabásáról is döntött az SZTFH.