Május 10-én vesznek végső búcsút Csire Zsuzsitól, aki utolsó hónapjaiban az álmai szerint élt

Az orvosok szerint a harmadik szívtranszplantációs műtét szinte biztosan végzetes kimenetelű lett volna, és a lány sem akart újra kés alá feküdni. A fiatal lány éppen ezért

egy bakancslistát készített, amelynek megvalósításában az egész ország segített neki: kipróbálhatta a vívást, de járt a fővárosban színházban, és néhány kávézót is felavatott, de készültek róla profi fotók is.

A fiatal lány akkor úgy nyilatkozott: – Akik nem ismernek, nem tudják, de én a legkisebb dolgoknak is iszonyatosan tudok örülni. Anyának is mondtam, hogy nem feltétlenül a felajánlások esnek jól, hanem az, hogy annyi szeretet árad felém, amit én eddig sosem éreztem. Mikor megtudtuk, hogy baj van, akkor bezárkóztam, nagyon egyedül voltam a betegségemmel. Most, hogy rengetegen felkaroltak, ez erőt ad. – Felidézte, hogy valaki azt írta, inkább neki adja a szívét, csak hogy élhessen.

Régen az volt a kívánságom, hogyha én egyszer innen eltávozok, akkor a hajamat, a szerveimet, amik épek, azokat adják oda más embereknek. Hadd segíthessek én is a magam módján, éljenek mások, ha én már nem élhetek. Ez a kívánságom nem teljesülhet a gyógyszerek miatt

– mondta a halálos beteg lány, akinek listáján a hétköznapi vágyak, mint a sátrazás, a korcsolyázás vagy a kutyasétáltatás mellett a nagyobb álmok is helyet kaptak: szerette volna látni a tengert, Párizst és Görögország legszebb helyeit is, ám ezekre sajnos már nem jutott ideje.

Pénteken az édesanyja a közösségi oldalán tette közzé, hogy

Zsuzsi búcsúztatása május 10-én, pénteken 13 órától lesz a Debreceni Köztemetőben, a 2. számú ravatalozóban, ezt követően pedig örök nyugalomra helyezik.

Borítókép: Csire Zsuzsi (Fotó: Napló)