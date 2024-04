Fekete autóval őrzik Karácsony sátrát a Blahán

Hatalmas luxusterepjáró éktelenkedik a Blaha Lujza tér kellős közepén, közvetlenül Karácsony Gergely kampánysátra mellett – hívta fel a figyelmet a Ripost. A lap szerint

a fekete autót a főpolgármester állította oda, mintha ezzel a kocsival őriznék a helyszínt.

Emlékezetes, az egy évvel ezelőtt felújított Blaha Lujza tér kockakövei, amelyen most Karácsony luxusautója áll, már az átadás utáni hetekben azonnal cserére szorultak, de később is számos probléma merült fel a felújítással kapcsolatban. Feljött a bazalt kockakő, a kivitelezés során pedig a pihenőrésznél a térköveket cserélni kellett, a tér másik oldalán pedig először úgy rakták le a köveket, hogy nem ért össze a két irányból rakott minta, majd sufnituning módszerrel, betonnal öntötték ki a hézagot.

A Blaha Lujza tér felújításának a tervezését még Tarlós István főpolgármestersége alatt kezdte meg a főváros, bővebb műszaki tartalommal, ám kisebb költségvetésből. Karácsony Gergely főpolgármester addig húzta az időt, hogy az általa megnyirbált terv végül

négyszázmillió forinttal többe került, mintha az eredeti tervek szerint azonnal megkezdték volna a felújítást.

Elhagyták például a tér központi részére tervezett pavilont, amiben kulturált illemhely is helyet kapott volna. A gyalogos-aluljárót is bővítették volna és egy lift is a tervek közt szerepelt, ugyanis az aluljáróba lejutás nem akadálymentes, ezen változtatott volna a főváros.

A fapados Blaha előkészítése és kivitelezése összesen három évig tartott és 4,56 milliárd forintba került. Eredetileg a felújítás kiterjedt a Blaha Lujza térre és közvetlen környezetére is, végül a józsefvárosi Fidesz aláírásgyűjtési akciója nyomán a VIII. kerületi önkormányzat a zsebébe nyúlt, így megvalósulhatott a Somogyi Béla utca felújítása is.

Karácsony Gergely azzal indokolta a költséges újratervezést, hogy azt nem tartották eléggé zöldnek.

Ami azért is érdekes, mert az eredeti tervekben ugyanazok a zöld szigetek szerepeltek, továbbá a Rákóczi útra is terveztek fákat, ami az új tervben már nem volt fellelhető, és nem is valósult meg. Tehát az újratervezés leginkább az elemek csonkítására vonatkozott, mert a főváros azt gondolta, ezzel csökkenteni lehet a költségeket. A főpolgármester most egy több tonnás városi terepjárót állított a tér közepére, talán tesztelve, kockáztatva, de leginkább fittyet hányva a burkolat állóképességére.