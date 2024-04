Így uralja az adatainkat a baloldali hálózat

Előkelő bécsi központ

A baloldali kampányfinanszírozás kulcsszervezete, a DatAdat cégcsoport központja Bécsben található, és a cég nemzetközi oldala is osztrák domainvégződést tartalmaz (https://datad.at/). Ezenfelül rendelkeznek irodával Észtország fővárosában, Tallinban és több budapesti cég is az érdekeltségébe tartozik (Datalyze HR Kft., Datalyze Research Kft., DatAdat Professional Kft., Vámosinno Kft.)

A DatAdat központja Bécs egyik előkelő helyén, a belvárostól autóval félóra távolságra, dombos, zöldterületen fekszik, ahol több nemzetközi cég és nagykövetség is található. Ez a cím Döblingben található, ez az osztrák főváros 19., egyben legelitebb kerülete, ezért a helyiek szokták Nobelbezirknek, azaz nemesi kerületnek is nevezni.

Fotó: Google

A lakásból kialakított irodának dombokra néző panorámája, beépített szaunája, tetőterasza és kertje is van. Az épületről még egy bemutatóvideó is készült.

Érdekes, hogy ez a bécsi cím szerepel a már említett – Magyar Péterék honlapjának adatvédelmi tájékoztatójában szereplő - osztrák Estratos Digital GmbH-nál is, ami egy hasonló profillal rendelkező cég. Ráadásul szintén Bajnai emberei – Ficsor Ádám, egykori titokminiszter és Szigetvári Viktor, volt kabinetfőnök, államtitkár – érdekeltségébe tartozik. A weboldalukon található információk szerint a vállalkozás fő feladata, hogy digitális szervezési szolgáltatásokat nyújtson a társadalmi változások érdekében. Elmondásuk szerint az Estratos a progresszívek vezető európai digitális ügynöksége. Fő befektetőjük és többségi tulajdonosuk a Higher Ground Labs (HGL), egy amerikai kockázati alap és ökoszisztéma-építő, amely olyan cégekbe fektet be, amelyek megoldásokat kínálnak a kampányok legsürgetőbb problémáira. Az Estratos szolgáltatásain keresztül biztosítja, hogy a jelöltek a lehető legjobb technikai megoldásokat használják a kampányok során.

Az egész világot behálózzák

Az Estratos öt kontinensen és 22 országban van jelen. Elmondásuk szerint több nem kormányzati szervezettel (NGO) és civil kezdeményezéssel, politikussal is együtt dolgoznak, hogy segítsék őket, hogy minél nagyobb digitális elérésük legyen. Ezenfelül az Estratos foglalkozik üzenetküldési rendszerekkel is, továbbá a digitális szoftverek mellett adománygyűjtési kampányokat is terveznek és futtatnak. Végül pedig direkt célzott hirdetésekkel segítik az ügyfeleiket. A honlapon található információk szerint Bécsen kívül Brüsszelben és Budapesten is dolgoznak munkatársaik.