Karácsony a drogosoknak is kamuzott, Szentkirályi kiakadt

Szentkirályi Alexandra az önkormányzati választásig hátralévő napokon sorra rántja le a leplet a baloldali főpolgármester be nem tartott ígéreteiről. Mint arra emlékeztetett, a főpolgármester korábban azzal hitegette a budapestieket, hogy Budát is bevonják majd a trolibusz-közlekedésbe, ám ebből sem lett semmi. Emellett a kormánypárti jelölt azt is felidézte, hogy a 3-as metró szerelvényeinek a klimatizálása mind a mai napig nem valósult meg.