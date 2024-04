Karácsony Gergely már csak a kommunikációval törődik

– Nagyon jó kapcsolatom volt Tarlós István korábbi főpolgármesterrel – emlékezett vissza Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere, aki újra elindul a június 9-én esedékes helyhatósági választáson. A mostani ciklusban fideszes polgármesterként nagyobb kihívásokkal kellett szembesülnie, mert a főváros vezetése nem áll partnerként a jobboldali vezetésű önkormányzatokhoz.

Kovács Péter emlékeztetett: Tarlós István idején érvényben volt egy megállapodás, hogy a kerület segít a fővárosnak a főutak felújításában, például azzal, hogy a terveket saját pénzén elkészítteti, leegyezteti a lakossággal, a hatóságokkal, szerez rá építési engedélyt, majd a fővárosi önkormányzat a következő évben felújítja azt az utat.

– Ebben az együttműködésben rengeteg út újult meg a XVI. kerületben is. Ugyanezt az ajánlatot megtettem Karácsony Gergely főpolgármester felé is, aki ezt elutasította, sőt kijelentette, hogy amíg ő főpolgármester, addig a XVI. kerületben nem fog egyetlen út sem megújulni – idézte fel a városrész polgármestere.

Feldühített városlakók

Kovács Péter emlékeztetett rá, hogy régi probléma a Nagytarcsai út, Simongát út és a Vidámvásár utca kereszteződése. Itt érkezik be három kerületnek a kamion­forgalma az M0-sról. Emiatt reggelente és délutánonként hatalmas káosz van, a dugó több kilométeren keresztül visszatorlódik az autóúton. S bár a kerületi önkormányzat megterveztette saját pénzén a jelzőlámpás csomópont kialakítását, ám a kivitelezés a mai napig nem történt meg.

Öt év alatt nem sikerült elérnünk azt, hogy a kész terveket a fővárosi önkormányzat megvalósítsa. A közösségi költségvetésben is saját magam vetettem fel ezt javaslatként, végül a szakemberek azt mondták: ez nem olyan dolog, amivel foglalkozni kell. A lámpás csomópontot a lakók továbbra is követelik, mert nem lehet átmenni az út egyik oldaláról a másikra, a buszmegállót sem tudják megközelíteni

– sorolta Kovács Péter, aki hozzátette, a főváros a közösségi médiás kommunikáción kívül mással nem foglalkozik. – Karácsony Gergely elengedte a várost, csak néhány apróságot csinál, amivel inkább feldühíti a városban élőket, gondoljunk csak az indokolatlan kerékpársávokra vagy a hajléktalanok beköltöztetésére a nyugdíjasotthonokba – fejtette ki a polgármester.

– Az emberek tudják, hogy a Karácsonytól nem várhatnak semmit, ami önmagában az egész budapesti lakóközösségnek katasztrófa – húzta alá Kovács Péter, emlékeztetve rá, hogy amikor Karácsony Gergelyt főpolgármesterré választották, az összes fideszes vezetésű kerület útlefújását kihúzta a teen­dők listájából. Végül a kormány segítette ki az önkormányzatokat, hogy a legégetőbb felújítások megtörténhessenek.

A XVI. kerület fideszes választókerületi elnöke, Szatmáry Kristóf rengeteget dolgozott azon, hogy kormányzati forrás juthasson arra, hogy a főváros helyett elvégezhessék a munkát a kerületek.

Átvett nagyberuházás

A kormány hétmilliárd forintot biztosít a gödöllői HÉV felújításának és a 2-es metróvonallal való összekötésének a kiviteli terveire.

– A kivitelezési közbeszerzés kiírásig rendelkezésre áll minden forrás. A tervezés eddig is zajlott, de most tudjuk azt, hogy nemcsak az engedélyes tervekre és a környezetvédelmi hatástanulmányra van pénz, hanem a kiviteli tervekre is. Most új közbeszerzést kell kiírni a tervezésre, amennyiben a tervek elkészülnek, onnantól kezdve már csak pénzkérdés lesz a projekt megvalósítása.

Nagyberuházásról van szó, nyilván európai uniós támogatásból valósul majd meg. Nagyon remélem, hogy amikor Magyarország lesz majd az EU soros elnöke, akkor minden pénz megérkezik, és utána anyagi forrás sem lesz akadály, hogy ezt a projektet végrehajtsák

– fejtette ki Kovács Péter. A polgármester a beruházás előnyeiről azt mondta, nem kell majd átszállni az Örs vezér terén a metróról, a kertvárosiak sok-sok percet spórolnak az utazással. Ugyanakkor problémának nevezte, hogy a kerületet kettévágják a HÉV sínpárjai, az autósoknak sok idő, hogy az átjárókon átjuthassanak, akár 15 percbe is kerül.

Amennyiben a HÉV felújítása megvalósul, külön szintre helyezik a csomópontokat, az autósok vagy a sínek alatt vagy azok felett fognak átkelni a Veres Péter úton.



– A kötöttpályás közlekedés is gyorsabban tud majd haladni, az autók is kevesebb kipufogógázt bocsátanak ki, tehát ez egy környezetvédelmi beruházás is, amellett, hogy fejleszti a XVI. kerület környékét is. De volt, amikor akadályozták ezt a projektet, például pont Karácsony Gergely főpolgármester, még zuglói polgármesterként akarta elgáncsolni. Később már azt mondta, hogy „bűn volt, hogy ilyen lassan haladt ez a projekt, föl kell gyorsítani”. Majd amikor megválasztották főpolgármesternek, a következő hónapban leállította a folyamatot. Két évbe telt Szatmáry Kristófnak és nekem, hogy rávegyük az államot, hogy vegye át a tervezést, majd a főpolgármestert, hogy adja át a terveket – emlékeztetett Kovács Péter.

95 százalék teljesítve

A mostani ciklusban a kerületi polgármester ellenszélben is tudta fejleszteni a XVI. kerületet. Erről azt mondta, szerencse, hogy a kerületi önkormányzatnak van saját költségvetése és vannak saját bevételi forrásai.

Amióta polgármester vagyok, minden évben tudott fejlődni a kerület, ugyanis a befizetett helyi adót maradéktalanul fejlesztésre költjük. A főváros sok mindenben képes akadályozni, de ellehetetleníteni nem tud minket. Amit a választóknak 2019-ben ígértem – ahogy az eddigi három ciklusban, az ebben a negyedikben is –, körülbelül 95 százalékra teljesül

– húzta alá Kovács Péter, kiemelve az új cinkotai óvodát és azt, hogy megkezdték a nyugdíjasotthon építését is.

– Három idősotthon is volt itt a kerületben. Még Demszky Gábor idején bezárták az összeset, így most a főváros helyett építünk egyet. Amikor 2006-ban megválasztottak polgármesternek, akkor a kerületi földutak aránya az úthálózat 27 százalékát tette ki. Most májusig az utolsó két utcát megcsináljuk, és elmondhatjuk: belterületen megszűntek a földutak. Komposzttelepet hoztunk létre és egyedüli kerületi önkormányzatként erdőtelepítésbe fogtunk. Eldöntöttük, hogy annyi új fát fogunk elültetni az egyébként is zöld kertvárosban, ahány lakója van a kerületnek, tehát 75 ezret – sorolta a polgármester.