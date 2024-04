Maruzsa Zoltán: Sok tanár csalódott kellemesen

– Milyen az államtitkárság viszonya most a szakszervezetekkel? Lehet őket egy kalap alá venni, vagy vannak különbségek az érdekvédelmi szervezetek hozzáállásában?

– Természetesen vannak különbségek. Van, amiben egyetértünk, le is tudunk ülni egy asztalhoz, de a dolgok többségét másként látjuk, a gondolkodásmódunk és a nézőpontunk eltérő. Szövegelni egy dolog, cselekedni egy másik dolog, és ezt még csak nem is kritikának szánom, hiszen a szakszervezetek nincsenek döntési helyzetben, az oktatási rendszert működtetnie, cselekednie a kormányzatnak kell. Szakszervezetisnek lenni éppen ezért a világ legegyszerűbb dolga, mert mindig többet kell kérni, mint amit a kormány éppen ad, ezt jó hangosan kell elmondani, és akkor kifelé azt mutatják, hogy ők aztán harcolnak. Sosem lesz olyan, hogy a szakszervezet elégedett, mert akkor a létalapja szűnik meg, ezért érdeke az állandó konfliktus fenntartása. Ha megoldunk egy általuk felvetett problémát, biztosan lesz másik.

A baloldal ezt ki is használja, és sokszor tolja maga előtt a szakszervezeteket, médiát biztosít minden kritikának, minden félelemkeltésnek.

Érdekes persze látni, hogy éppen ezért a szakszervezetek között is feszült a viszony, nem mindegy, hogy melyikük mondhatja hangosabban, ki kap nagyobb nyilvánosságot, ki szerepel többet a baloldali médiában. Ez egy ilyen műfaj.

Megint feleslegesen riogatott a baloldal, egyetlen tanárt sem vezényeltek át sehova (Fotó: Bach Máté)

– Mennyi esélyt lát arra, hogy a baloldal nem torpedózza tovább Brüsszelben Magyarország erőfeszítéseit az uniós források érkeztetésében, így a pedagógusok minél nagyobb fizetéséért vívott küzdelemben?

– A baloldal politikusai nyíltan elmondták, hogy ők továbbra is azon dolgoznak, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó európai uniós forrásokat. Okkal feltételezzük, hogy Dobrev Klára, Donáth Anna, Cseh Katalin és a többiek az elmúlt hetekben is ezen dolgoztak az Európai Parlamentben, amely éppen most perelte be a kifizetett források miatt az Európai Bizottságot.

Felháborító, ha azt akarják elérni, hogy visszavegyék a tanárok és óvónők már megemelt bérének a fedezetét, és ezzel képesek lennének konkrét kárt is okozni Magyarországnak, a magyar tanároknak és óvónőknek.

A kérdés az, hogy az Európai Bizottság ellen tud-e állni ennek a politikai nyomásnak. Én egyelőre bízom benne, hogy igen, hiszen megegyeztünk, aláírtunk, és amit vállaltunk, azt mi teljesítjük. Nekik is ezt kell tenniük. A pedagógusok béremelését is végrehajtottuk, a szükséges jogi korrekciókat megtettük, az egyeztetettek szerint elindítottuk a forráslehívást, ez alapján a következő néhány hétben meg kell érkeznie több mint 233 milliárd forintnak. Amíg az uniós pénz nincs itt, addig mindent a magyar költségvetés fizet.