Megvan, mikor nyitja ki a kapuit újra a leégett visegrádi Silvanus Hotel

A kormány az elmúlt években is több alkalommal járult hozzá ahhoz, hogy kormányzati segítséget kapjanak a turisztikai ágazat bajbajutott vállalkozásai és minél gyorsabb legyen a szektor pandémiát követő visszaépülése. A Covid idején például a kiesett forgalom ellentételezésével és bértámogatással is segítette a GDP több mint tíz százalékát adó szektort. A pandémiát követően a versenyképesség növelését pedig többek között egy hatpontos ágazatsegítő csomaggal is támogatta, amit egy jelentős, energiahatékonyságot javító program is kiegészített.