Nem tanul a hibáiból az RTL, még mindig a vidékieket gúnyolja a csatorna

Újabb botrányos jelenettel gazdagodott A mi kis falunk című, RTL Klubon futó sorozat, amikor április harmincadikán, nagyszombaton sugárzott részében a Pajkaszeg névre hallgató fiktív település plébánosa betért egy sztriptízbárba.

Mint arról a Magyar Nemzet többször is beszámolt, A mi kis falunk című sorozat már a kezdetektől fogva problémás volt, a forgatás helyszínéül szolgáló Pilisszentlászló lakosai közül sokan jelezték, hogy a stáb jelenléte kényelmetlenné teszi a mindennapjaikat. Egy esetben pedig az Alkotmánybíróság elé került a sorozat, amikor egy helyi lakos, Reményi János úgy szerepelt az egyik adásban, hogy arról nem is tudott.

Az ügyben indított per arra is rámutatott, hogy a forgatás bejelentett területhasználat-mértéke messze alulmúlja a valóságban ténylegesen használt területek mértékét.

A Mandiner felidézi, hogy Morvai Krisztina is támadta A mi kis falunkat, miután telket vásárolt a településen. Mint fogalmazott: a sorozat egyszerre sérti a nemzeti büszkeséget, az emberi méltóságot és a hely szellemét.

A csatorna életében nem ez az első eset, hogy egy műsor miatt bírságot róttak ki rá, úgy tűnik, az RTL-nek szinte lételeme, hogy olyan produkciókat gyártsanak, amelyek garantáltan a médiatanács elé kerülnek.

A Sztárbox is egy olyan műsor volt, amely nemcsak a ringben, hanem a nézők között is pofonokat osztogatott, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerint ugyanis a műsor kifejezetten ártalmas volt a 12 és 16 év közötti fiatalok fejlődésére a bemutatott erőszak és vulgaritás miatt. A médiatanács ezért több epizód miatt is eljárást indított. A testület továbbá két, külföldi joghatóság alá tartozó műsorral kapcsolatban is intézkedett.